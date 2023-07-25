Зеленский срочно собрал депутатов и министров перед заседанием "Совета Украина-НАТО"

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с депутатами Верховной Рады и представителями Кабмина в канун скорого заседания "Совета Украина-НАТО". Об этом говорится на президентском Telegram-канале.
"В частности, есть четкий план запуска Совета Украина - НАТО на всех уровнях. Ее работу на уровне послов увидим уже завтра, во время срочно созванного заседания по ситуации в Черном море", - отметил украинский лидер.
Кроме того, президент Владимир Зеленский особо подчеркнул, что наше государство не сбавляет темп интеграции с НАТО.
Президент также отметил, что страна также начинает совместную с Альянсом подготовку плана взаимосовместимости.
Вступление Украины в НАТО
На саммите в Вильнюсе, который состоялся 11-12 июля, страны НАТО приняли решение, которое предполагает возможность для Украины вступить в Альянс без Плана действия по членству. Впрочем, Киеву так и не поступило предложение интегрироваться в Североатлантический альянс. По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, Украина вступит в НАТО, если Киев выполнит ряд условий.
Президент Владимир Зеленский считает, что Украина вступит в НАТО, когда завершится война с агрессором Россией. По мнению гаранта, в самом Альянсе должны быть заинтересованы в евроатлантической интеграции Украины не меньше, чем сам Киев.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пока не может получить приглашения в НАТО. Госсекретарь не видит такой возможности, пока идет война с оккупантом Россией. Однако Альянс будет усиливать Киев для того, чтобы Украина смогла приблизиться к стандартам НАТО.
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