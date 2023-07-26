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Количество оккупантов увеличилось: в ВСУ рассказали, будет ли наступление с севера

Ангелина Подвысоцкая
26 июля 2023, 17:12 обновлено 26 июля, 17:19
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Российские оккупанты обстреливают приграничные территории Украины, что требует переброски украинских сил.
ВСУ, Евгений Карась
У россиян нет возможности наступать с севера / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, скриншот из видео

Российские оккупанты обстреливают Сумскую область. Они увеличили количество оккупантов в приграничных областях. Об этом в интервью Главреду рассказал военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась.

Оккупанты увеличили количество обстрелов после того, как в Белгородскую область зашел Русский добровольческий корпус.

"Мы видим, что возросло количество войск – раньше там было около 16 тысяч человек, а теперь их там 24. То есть примерно на 8 тысяч россияне увеличили группировку возле Брянска, Курска, Белгорода и перебросили туда немного танков", - сказал Карась.

Враг пытается растянуть украинские силы, чтобы командование было вынуждено перебросить военных и технику на другие участки.

В то же время военный отметил, что россияне перебросили в приграничные области оккупантов, но не для наступления.

"Это ничтожно мало на все эти области. Да и 24 тысяч для них - это вообще ни о чем. Это для того, чтобы лучше обороняться, чтобы там преждевременно, еще до того, как РФ развалится, референдум не провели. Поэтому мы раздергиваем противника, а он - нас. Но я думаю, что у украинцев сейчас в Силах обороны все получается значительно лучше", - сказал Карась.

Он убежден, что даже со стороны Беларуси не стоит ожидать наступления врага.

"Белорусских войск всех вместе (при том, что у них нет боевого опыта) около 11 тысяч. Ну и если бы там были даже 8-10 тысяч "вагнеровцев", учитывая, что у них нет тяжелой техники, о наступлении на Киев вообще речь не идет, как и о повторном наступлении с севера, это бред", - объяснил военный.

Пока россияне пытаются удержать территории запорожской области и Крым.

"Там для них надвигаются полные "гайки". Поэтому ни о каком вторжении с севера в течение ближайших полугода точно речь не идет", - добавил Карась.

Смотрите интервью Евгения Карася для Главреда:

Кто такой Евгений Карась

Евгений Карась – украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение Общество будущего). Участвовал в войне на Востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

Контрнаступление ВСУ

Ранее Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет медленно, но вскоре оно наберет обороты. Украинский гарант подчеркнул, что, несмотря на трудности, украинские воины ловко продвигаются вперед. По его словам, Украина не хочет терять своих военнослужащих, поэтому наше государство достаточно осторожно подходит к наступательным действиям.

У Байдена прогнозируют новый этап контрнаступления ВСУ и говорят о том, что на фронте произойдут существенные изменения. Этот этап начнется после того, как Украина получит больше оружия, ракет и боеприпасов.

Также стоит напомнить, что Арестович удивил прогнозом насчет контрнаступления ВСУ. Он заявил, что ВСУ решают задачу, которую мало кто может из современных армий решить.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные уничтожают врага несмотря на то, что у россиян больше оружия и людей. Она также добавила, что потери ВСУ в 9 раз меньше, чем у оккупантов.

Другие новости:

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