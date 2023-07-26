Родился в Черновцах: выходец из Украины руководит "вагнеровцами" в Беларуси

Сергей Чубко воевал в Чечне за российскую армию, а в Сирии - в составе ЧВК "Вагнер".

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Выходец из Украины руководит "вагнеровцами" в Беларуси / Коллаж: Главред, Фото kommersant.ru, Миротворец

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин перебросил своих наемников в Беларусь. Теперь ими руководит уроженец Украины Сергей Чубко. Об этом сообщает Наша Нива.

46-летний Чубко с позывным "Пионер" стал "старшим по направлению Беларуси". Он родился в Черновцах. В те времена его отец воевал в Афганистане. После распада Советского Союза семья Чубко переехала в Новороссийск.

В 1994 году "Пионер" стал контрактником в российской армии и уехал воевать в Чечню. В 2002 году он начал работать в охранном предприятии, а в 2003 году без высшего образования возглавил комитет городской администрации в Новороссийске. А через два года он стал заместителем главы администрации сельского округа.

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В 2011 году Чубко едва не потерял российское гражданство, потому что все это время у него было еще и украинское. В декабре 2014 года он стал одним из основателей организации "Казаки" в Новороссийске, участники которой стали добровольцами и пошли воевать в "ДНР" и "ЛНР".

"Пионер" присоединился к "Вагнеру" в январе 2017 года и уехал в Сирию. После службы он начал руководить военной операцией "Вагнера" в Восточной Гуте. В 2019 году Чубко отправили в Ливию, где он стал руководителем ЧВК в этом регионе.

Известно, что у него есть жена - Чубко Яна 1982 года рождения, а также дочь - Чубко Виктория 2004 года рождения.

"Вагнеровцы в Беларуси"

После бунта Пригожина в Беларусь перебросили наемников ЧВК"Вагнера". Пограничники отслеживают ситуацию для фиксации места дислокации, количества и задачи наемников.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, чем опасна ЧВК Вагнер. Наемники ЧВК Вагнер не смогут долго сидеть без "работы" в Беларуси, их деятельность может стать угрозой для стран НАТО, считает Подоляк.

Бывший советник офиса президента Алексей Арестович раскрыл худшие сценарии развития событий. Он считает угрозу со стороны" вагнеровцев " в Беларуси ИПСО, но допускает различные варианты. Он не исключает, что "вагнеровцы" могут в будущем пойти на Латвию.

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