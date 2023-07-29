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Руины, разбитые стены и выбитые окна: подробности ракетного удара РФ по Днепру

Алексей Тесля
29 июля 2023, 08:10 обновлено 29 июля, 08:20
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Из-за ракетного удара РФ по Днепру известно о 9 пострадавших, рассказал Сергей Лысак.
днепр
Последствия удара РФ по Днепру / t.me/s/dnipropetrovskaODA

В Днепре в результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке в пятницу вечером, 28 июля, 9 человек травмированы, среди них – двое детей.

"Из-за ракетного удара по Днепру сейчас уже 9 пострадавших. Среди них двое детей – 14 и 17 лет. У них акубаротравма. Такой же диагноз у двух 20-летних девушек", — написал он в своем Telegram-канале глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

Глава ОВА отметил, что "еще пятеро с рваными ранами. Это мужчины от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина".

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"Медики говорят – все удовлетворительны. Будут лечиться дома", — добавил Лысак.

По данным Лысака, за ночь число пострадавших в Днепре не изменилось. Он также рассказал подробности удара РФ по Днепру.

"В Днепре количество пострадавших не изменилось. 9 человек, среди которых двое детей. Кроме атакованных админздания и многоэтажки есть еще повреждения. Это 4 жилых дома вокруг. Одна высотка, другие – двухэтажные. Зацепило и 3 административных сооружения и 7 автомобилей", — добавил Лысак.

После трех часов ночи спасатели завершили поисково-спасательные работы. К делу приступили коммунальщики, резюмировал он.

  • Ракетный удар РФ по Днепру
    Ракетный удар РФ по Днепру t.me/s/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар РФ по Днепру
    Ракетный удар РФ по Днепру t.me/s/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар РФ по Днепру
    Ракетный удар РФ по Днепру t.me/s/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар РФ по Днепру
    Ракетный удар РФ по Днепру t.me/s/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар РФ по Днепру
    Ракетный удар РФ по Днепру t.me/s/dnipropetrovskaODA

Ракетный удар РФ по Днепру

Напомним, в пятницу вечером, 28 июля, в Днепре прогремели взрывы за несколько минут до объявления воздушной тревоги.

Российские оккупанты попали в многоэтажное здание. Повреждения получили и административное здание.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ.

По словам мэра Бориса Филатова, российские оккупанты попали ракетами "Искандер" в пустое здание СБУ и заодно в жилой дом рядом, в котором не было жильцов, потому что это была "вторая очередь" под продажу.

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