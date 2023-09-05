"Оккупанты будут убегать ночью": когда и как закончится война в Украине - прогноз

Когда в Украине закончится война и оккупанты покинут территорию нашей страны. Об этом рассказала астролог Ольга Стогнушенко.

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Война в Украине прогноз / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, pixabay

Война завершится стремительно и неожиданно. Такой прогноз озвучила таролог Ольга Стогнушенко.

"Выпадает карта "стремительности и неожиданности". Это означает счастье, к которому не успеешь подготовиться. Война, действительно, закончится быстро, неожиданно и внезапно тем, что враг уйдет. Они уйдут ночью. Как заходили к нам, так и уйдут. Они, как тараканы, разбегутся в разные направления и в разные стороны", - говорит таролог, передает Главред.

По словам астролога, оккупанты очень ослабнут на поле боя.

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"Они почувствуют свою слабость и не смогут вести какие-то боевые действия. Это будет связано с мобилизацией, оружием. Это будет связано именно с какими-то указаниями сверху. Указание сверху нашему врагу вызовет неприятные эмоции. Что-то их напугает и они побегут", - заявила таролог.

Ольга Стогнушенко Ольга Стогнушенко - мастер таро. Родолог. Экстрасенс. Часто делает прогнозы для Украины и мира и расклады таро о войне с РФ, говорится на странице таролога в Іnstagram.

Когда начнется освобождение Украины

"Сейчас мы не оставляем врагу шансов остаться на наших территориях. Это не будут процессы мировые, а будет такое, что мы что-то сделаем. Они будут убегать, потому что им реально станет страшно", - говорит таролог Стогнушенко.

"Ключевым процессом, когда начнется освобождение Украины, будут боевые действия в Горловке и 3 населенных пунктах. Оккупанты будут в шоке от ВСУ, там будет ожидать их очень много сюрпризов. Единственное, что им останется, убегать. Русская армия даже будет без командира там", - заявила она.

Переговоры с РФ

"Переговоров Украины и России не будет ни разу. Мир наступит без переговоров - это 100%. Путин - это уже отработка. Такое ощущение, что его куда-то отправят, и его кто-то будет заменять. Такие процессы очень скоро будут происходить. Путин уже потерял свой политический вес", - добавила астролог.

Прогноз на сентябрь 2023 в Украине

Астролог Яна Тимощук назвала 4 дня, когда лучше не ходить в людные места.

7 сентября - это энергетически тяжелый день.

Кто такая Яна Тимощук Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.

"Можем столкнуться с агрессией. В эти дни лучше обратить внимание на свое состояние", - заявила астролог.

14 сентября - самые опасные лунные сутки.

"Это "сатанинские дни". Можно легко поругаться с людьми, конфликт затянется надолго", - добавила Тимощук.

22 сентября - очень неприятная дата.

"Можно зря обольщаться и испытывать тревогу. Паника, перепады настроения, эмоциональные качели могут быть во все эти дни", - говорит астролог.

28 сентября - можно уйти с намеченного пути.

"Эмоции будут брать вверх и могут возникнуть множество препятствий. Не стоит допускать в свою жизнь людей, которые могут сбить с пути", - говорит Тимощук.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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