"Оккупанты будут убегать ночью": когда и как закончится война в Украине - прогноз

Война завершится стремительно и неожиданно. Такой прогноз озвучила таролог Ольга Стогнушенко.
"Выпадает карта "стремительности и неожиданности". Это означает счастье, к которому не успеешь подготовиться. Война, действительно, закончится быстро, неожиданно и внезапно тем, что враг уйдет. Они уйдут ночью. Как заходили к нам, так и уйдут. Они, как тараканы, разбегутся в разные направления и в разные стороны", - говорит таролог, передает Главред.
По словам астролога, оккупанты очень ослабнут на поле боя.
"Они почувствуют свою слабость и не смогут вести какие-то боевые действия. Это будет связано с мобилизацией, оружием. Это будет связано именно с какими-то указаниями сверху. Указание сверху нашему врагу вызовет неприятные эмоции. Что-то их напугает и они побегут", - заявила таролог.
Ольга Стогнушенко
Ольга Стогнушенко - мастер таро. Родолог. Экстрасенс. Часто делает прогнозы для Украины и мира и расклады таро о войне с РФ, говорится на странице таролога в Іnstagram.
Когда начнется освобождение Украины
"Сейчас мы не оставляем врагу шансов остаться на наших территориях. Это не будут процессы мировые, а будет такое, что мы что-то сделаем. Они будут убегать, потому что им реально станет страшно", - говорит таролог Стогнушенко.
"Ключевым процессом, когда начнется освобождение Украины, будут боевые действия в Горловке и 3 населенных пунктах. Оккупанты будут в шоке от ВСУ, там будет ожидать их очень много сюрпризов. Единственное, что им останется, убегать. Русская армия даже будет без командира там", - заявила она.
Переговоры с РФ
"Переговоров Украины и России не будет ни разу. Мир наступит без переговоров - это 100%. Путин - это уже отработка. Такое ощущение, что его куда-то отправят, и его кто-то будет заменять. Такие процессы очень скоро будут происходить. Путин уже потерял свой политический вес", - добавила астролог.
Прогноз на сентябрь 2023 в Украине
Астролог Яна Тимощук назвала 4 дня, когда лучше не ходить в людные места.
7 сентября - это энергетически тяжелый день.
Кто такая Яна Тимощук
Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.
"Можем столкнуться с агрессией. В эти дни лучше обратить внимание на свое состояние", - заявила астролог.
14 сентября - самые опасные лунные сутки.
"Это "сатанинские дни". Можно легко поругаться с людьми, конфликт затянется надолго", - добавила Тимощук.
22 сентября - очень неприятная дата.
"Можно зря обольщаться и испытывать тревогу. Паника, перепады настроения, эмоциональные качели могут быть во все эти дни", - говорит астролог.
28 сентября - можно уйти с намеченного пути.
"Эмоции будут брать вверх и могут возникнуть множество препятствий. Не стоит допускать в свою жизнь людей, которые могут сбить с пути", - говорит Тимощук.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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