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"Пригожин – герой зоны": Сотник пояснил, почему экс-главарь "вагнеров" обречен стать легендой в РФ

Дмитрий Видоменко
8 сентября 2023, 16:06 обновлено 8 сентября, 16:10
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По мнению Александра Сотника, мифологизация главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в стране-агрессоре РФ предопределена и неизбежна.
Сотник, Пригожин
Сотник пояснил, почему Пригожин обязательно станет легендой в РФ / коллаж Главред, фото УНИАН

Мифологизация покойного лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в среде населения страны-агрессора РФ - предопределена и неизбежна. Об этом сказал во время чата с читателями Главреда журналист и публицист Александр Сотник.

"За всех россиян я не могу сказать. Могу говорить лишь о том, что видел в Сети – о стихийных мемориалах, о том, как вагнеровцы льют скупые мужские слёзы, о том, что говорит молодая поросль в Ростове-на-Дону. В том самом Ростове, который салютовал Пригожина и ЧВК "Вагнера" в июне этого года Пригожин был ментально близок "постсовкам". Он дал им идейную установку обмена жизни на волю, когда кровью можно заплатить за будущую вольницу и получить вольную от царя. Этот слоган "Груз 200 – мы вместе" увенчивает такую идеологему и полностью входит в резонанс с мыслями глубинариев. Пригожин близок "постсовкам", которые либо сидели, либо сидят, либо просто ощущают себя бесконвойниками на этой зоне. Пригожин – герой зоны. Поэтому я и говорю, что мифологизация Пригожина предопределена и неизбежна, особенно в парадигме надвигающейся смуты. Там, в этом сумраке грядущих событий, будет много всяких липких персонажей, и среди них видное место, конечно же, будет занимать Пригожин", ‒ сказал он.

Смотрите на видео чат Александра Сотника на Главреде:

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Гибель Пригожина

Вечером в среду, 23 августа, появилась информация о том, что в Тверской области в России упал самолет с главарем ЧВК "Вагнера" Пригожиным. Погибли все 10 человек, находившихся на борту российского бизнес-джета "Embraer Legacy 600", среди них трое – члены экипажа.

После этого события "вагнеровцы" обвинили Путина в убийстве Пригожина и начали угрожать, что совершат новый поход на Москву. Также сообщалось, что "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву.

В то же время издание Daily Mail со ссылкой на российского политолога, бывшего профессора Московского института международных отношений Валерия Соловея написало, что Пригожин жив и готовит месть Путину за убийство своего двойника. Путин знает, что убил двойника Пригожина. Однако диктатор продолжает врать, что на месте катастрофы была найдена ДНК Пригожина, пишет издание.

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Евгений Пригожин Александр Сотник ЧВК Вагнера война России и Украины
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