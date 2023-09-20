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Дрон не долетел до бункера Путина: новые детали мощных взрывов в Сочи

Алексей Тесля
20 сентября 2023, 14:55 обновлено 20 сентября, 14:55
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Место падения дрона находится примерно в 25 км от официальной резиденции президента "Бочаров Ручей".
Бочаров ручей
У резиденции Бочаров ручей взорвался беспилотник / Коллаж: Главред, Фото: sunsochi.com, скриншот

Атаковавший нефтебазу "Роснефти" в Адлере дрон-камикадзе взорвался всего в 25 километрах от резиденции диктатора Владимира Путина.

Удар беспилотника стал самой дальней атакой БПЛА на черноморском побережье. При этом впервые дрон подлетел так близко к сочинской резиденции Путина, где находится копия его подмосковного кабинета, пишет издание Агентство. Новости.

В материале отмечается, что район Сочи Адлер находится примерно в 550 км от ближайшей территории, контролируемой Украиной.

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"Место падения дрона находится примерно в 25 км от официальной резиденции президента "Бочаров Ручей". При этом резиденция находится ближе к Украине, чем пострадавшая нефтебаза. При запуске из Украине дрон должен был пролететь мимо района расположения резиденции", - пишут авторы публикации.

Подчеркивается, что раньше дроны ни разу не залетали так далеко вглубь черноморского побережья России, а самой дальней точкой был Туапсе, где в феврале дрон также атаковал нефтебазу "Роснефти.

При этом напоминается о том, что в конце мая дрон уже падал недалеко от подмосковной резиденции президента в Ново-Огарево. Еще раньше, в начале мая, БПЛА взорвались над Сенатским дворцом Кремля, где расположен кремлевский кабинет Путина. Однако, судя по всему, это была провокация РФ с целью обвинения Украины.

Ранее сообщалось, что в Сочи вспыхнул масштабный пожар в резервуаре с дизельным топливом, находящемся вблизи аэропорта. Пожар в Сочи случился на нефтебазе "Роснефти". Загорелся резервуар со 1200 тоннами горючего.

Напомним, ранее у Зеленского намекнули на увеличение "бавовны" в России. Оккупанты, которые вернутся из Украины сами перенесут войну на территорию России, считает Подоляк.

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