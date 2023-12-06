Виталий Портников. Россия соблазняет переговорами

В России снова заговорили о "переговорах" с Украиной, однако это выглядит пропагандистской дымовой завесой для тех, кто пропагандирует восстановление отношений с Путиным.
Видеоблог Виталия Портникова.
Кто такой Виталий Портников?
Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.
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