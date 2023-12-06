УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Видеоблоги

Виталий Портников. Россия соблазняет переговорами

Олег Макаров
6 декабря 2023, 09:48

В России снова заговорили о "переговорах" с Украиной, однако это выглядит пропагандистской дымовой завесой для тех, кто пропагандирует восстановление отношений с Путиным.

Видеоблог Виталия Портникова.

Кто такой Виталий Портников?

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Виталий Портников
Реклама

Главное за день

Почему Зеленский отменил выступление в Сенате: Умеров намекнул на ситуацию на фронте

Почему Зеленский отменил выступление в Сенате: Умеров намекнул на ситуацию на фронте

10:03 Украина
"Это безумие": Байден отреагировал на возможный отказ США от поддержки Украины

"Это безумие": Байден отреагировал на возможный отказ США от поддержки Украины

09:54 Украина
"Цивилизованному миру должно быть стыдно": Умеров рассказал о ситуации на фронте

"Цивилизованному миру должно быть стыдно": Умеров рассказал о ситуации на фронте

09:28 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:03

Почему Зеленский отменил выступление в Сенате: Умеров намекнул на ситуацию на фронте

09:58

Рождественская головоломка для всей семьи: 5 драконов на фото найти смогут не все

09:54

"Это безумие": Байден отреагировал на возможный отказ США от поддержки Украины

09:48

Виталий Портников. Россия соблазняет переговорамиВидеоблоги

09:46

"Мы можем потерять страну": командир взвода рассказал о сложной ситуации на фронте

Без помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - ГорбачБез помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - Горбач
09:28

"Цивилизованному миру должно быть стыдно": Умеров рассказал о ситуации на фронте

09:24

Почему нельзя говорить "слідуючий": Авраменко объяснил распространенную ошибкуВидео

09:22

Гороскоп на завтра 7 декабря 2023: Стрельцов подведут зубы, Овны потеряют деньги

08:47

Демократы внесли в Сенат США новый законопроект: получит ли Украина помощь

Реклама
08:37

Лидер республиканцев в Сенате призвал голосовать против выделения помощи Киеву

08:15

Лунный календарь 7 декабря 2023: очень мощный день способствует излечению болезней

08:05

"Все решения приняты": Кулеба сделал важное заявление о появлении F-16 в Украине

08:00

Пакет помощи от США, или почему Украину ждет жесткая экономиямнение

07:35

Ночью в Хмельницкой области гремели взрывы: что известно об атаке РФ

06:54

ВСУ заставили оккупантов отступить с двух позиций возле Авдеевского коксохима – ISW

06:10

Экономическая безграмотность: новая и огромная проблема Украинымнение

05:30

Сильный ритуал на исполнение желания: с этими словами осуществится любая мечтаВидео

04:25

Как избавиться от желтых пятен от утюга: 6 способов, которые спасут ваши вещи

03:40

Это настоящий вызов: лишь единицы могут найти рыбу в веселой оптической иллюзии

03:10

Каменских устроила своими сочными формами настоящий тест-драйв тугому корсету

Реклама
02:40

Как почистить золотые и серебряные украшения: действенные методы, которые вернут блеск за секунды

02:05

Сбежавший из Украины внук Ротару дал интервью, в котором "забыл" о войне

01:42

"Силиконовых долин" не будет много: Тука оценил, вернется ли жизнь в разрушенные РФ города

01:20

Помощь Украине: США могут пойти по другому пути, это не менее опасно - эксперт

00:35

Тарас Тополя с окровавленной головой показал фото с места ДТП

00:03

Ситуация критическая, о контрнаступлении ВСУ уже речь не идет - Горбач

05 декабря, вторник
23:14

"Украина рискует проиграть войну": Ермак призывает Конгресс срочно выделить помощь

23:00

В России скончалась солистка популярной советской группыВидео

22:58

Помощь для Украины под угрозой: эксперт назвал главную причину споров в США

22:24

Презирает: РосСМИ назвали певицу, которая ненавидит Лорак

22:19

Зеленский отменил онлайн-брифинг для сенаторов США: что известно

22:07

ВСУ показали трогательный ролик ко Дню Вооруженных сил и Святого Николая, созданный волонтерами

22:00

После бури начнется новый шторм: когда страну накроет новая магнитная буря

21:53

В России признали "мясные штурмы" ВС РФ под Авдеевкой: город хотят захватить к Новому году

21:46

Будет ли отставка Залужного: в Офисе президента поставили точку в этом вопросе

21:34

Враг внимательно следит: ВСУ призвали не проводить массовых празднований

21:28

Умер украинская звезда фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" Сергей Кустов

21:07

Обратите внимание на ваши руки: тайные знаки, которые могут предупредить о бедеВидео

20:54

Украинским военным подарят квартиры: Зеленский рассказал, кто именно их получит

20:46

Российский Су-24 "не пережил" атаку на Одесскую область: оккупанты ищут экипаж

Реклама
20:19

Теперь не только лично под расписку: в Украине хотят вручать повестки по-новому

20:04

"Решение будет в ближайшие дни": эксперт анонсировал вывод войск из Авдеевки

19:33

Сильное похолодание и снег: где в Украине врежет -14

19:25

"Целовала в разные места": Путин громко опозорился историей о своей матери

19:18

Будет клянчить помощь: Путин поедет в Саудовскую Аравию и ОАЭ

19:10

Почему выиграть эту войну будет крайне дорого и долгомнение

19:05

Праздничный прайс украинских артистов на Новый год-2024: что входит в цену

18:55

Облегчит работу ТЦК: украинцев хотят обязать носить с собой военный билет

18:09

Билли Айлиш сделала каминг-аут

18:06

По колонне российских оккупантов "прилетел" HIMARS, почти все "задвухсотились"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять