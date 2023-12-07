Вывод ВСУ из Марьинки: эксперты рассказали о последствиях для фронта

По словам экспертов, в случае отступления ВСУ из Марьинки, вероятно, не произойдет обвала фронта. Силы обороны перейдут на подготовленные позиции западнее.

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Эксперты рассказали о последствиях захвата Авдеевки и Марьинки / Коллаж Главред, фото: t.me/ermaka, t.me/V_Zelenskiy_official

В случае окончательного захват Марьинки и Авдеевки, вероятно, не произойдет масштабного обвала фронта со стороны Сил обороны Украины. Скорее всего ситуация будет разворачиваться аналогично Бахмутскому сценарию. Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец утверждает, что Марьинка в операционном отношении не имеет большого стратегического значения. По его мнению, россиянам важно само направление, и поэтому захват этого города является ключевым для оккупантов.

В данный момент Марьинка превратилась в руины, и борьба за нее продолжается уже на протяжении многих месяцев. Даже недавно российская пропаганда поспешила объявить об успешном захвате города. Однако известно, что на западной окраине все еще держат оборону силы обороны Украины.

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По мнению майора запаса Вооруженных Сил Украины Алексея Гетьмана, содержание руин любой ценой не имеет большого стратегического смысла. По словам эксперта, если придется отступить, то принципиальных изменений на восточном фронте от Купянска до Угледара не произойдет.

"Оборона сместится на запад, там много позиций. Куда именно, будут решать штабы восточной группировки. Но ни захват Авдеевки, ни захват Марьинки не будут означать прорыв линии фронта. Возможно, будет как с Бахмутом. Оккупанты его захватили, а дальше все – фактически без продвижения уже несколько месяцев", - отметил Гетьман.

Боевые действия на Марьинском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские пропагандисты распространяют информацию о захвате Марьинки в Донецкой области, и в Министерстве обороны страны-агрессора уже объявили о якобы "полном контроле" над руинами этого населенного пункта. Однако такая информация не отражает реальной обстановки, поскольку в городе продолжаются активные бои. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

В течение последней недели российские войска, согласно заявлением Министерства обороны Великобритании, поэтапно продолжают продвигаться через руины Марьинки.

Российские войска интенсивно атакуют район Марьинки, увеличивая количество штурмовых действий. Россияне доукомплектовывают на разных направлениях отряды "Шторм", которые подверглись значительным потерям.

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