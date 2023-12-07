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Будут обстреливать из Краснодара: Тука призвал не преувеличивать потери флота ЧФ

Яна Ставская
7 декабря 2023, 15:11обновлено 7 декабря, 15:47
Российское ракетное вооружение позволяет оккупантам наносить по Украине удары и из других районов.
Крейсер Москва, Черноморский флот
Украина продолжает наносить удары по Черноморскому флоту / Коллаж: Главред, фото: скриншот, structure.mil.ru

Черноморский флот РФ уже понес существенные потери в связи с боевыми действиями против Украины, но их влияние на ход войны преувеличивать не стоит, рассказал во время чата на Главреде бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

При этом Тука согласился, что понесеннные Черноморским флотом потери сильно деморализовали русских.

"Хотя для нас это очень приятно. Ведь россияне чувствовали себя в полной безопасности и безнаказанности, вели себя довольно вызывающе. Я, конечно, не мастер спорта по истории, но я не помню примеров, когда бы государство, не имеющее флота, сумело бы реально бороться с флотом противника, причем делать это достаточно эффективно", - высказался он.

Смотрите видео чата с Георгием Тукой, где он делится прогнозом относительно дальнейшего хода войны в Украине:

Экс-глава Луганской ОВА подчернул, что даже в случае отвода флота от берегов Крыма у РФ все еще будет возможность обстреливать материковую Украину.

"Даже если россияне сейчас отведут свои корабли из Севастополя на территорию Краснодарского края, то все равно мощности ракетного вооружения, которое размещается на бортах этих ракетоносителей, позволяет даже с территории Краснодарского края продолжать обстрелы территории Украины", - сказал Тука.

Поэтому, с военной точки зрения, отметил он, нам это мало что даст.

"Да, увеличится время подлета ракет, а, соответственно нашим силам противовоздушной обороны будет легче эффективно реагировать на пуски с большего расстояния. Но не нужно считать, что россияне уйдут из Севастополя, и это уже будет наша победа. Это далеко не так", - объяснил Тука.

Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Удары по кораблям РФ в Черном море

В связи с регулярными атаками Украины осенью оккупанты взяли оперативную паузу в Черном море. Как сообщал представитель ВМСУ Дмитрий Плетенчук, РФ не знает, что делать.

"Ситуация стабильная. Похоже, враг реально не понимает, что дальше делать, и берет оперативную паузу, чтобы как-то изменить свою тактику", - говорил тогда Плетенчук.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина оттеснила Черноморский флот и разблокировала зерновой коридор.

Вместе с тем, по наблюдению аналитиков, Россия продолжает разгружать на полуострове крылатые ракеты "Калибр" и противокорабельные "Оникс", которыми терроризирует материковый юг Украины.

Чтобы минимизировать последствия от ударов ВСУ, россияне перебазируют корабли, в частности, в Новороссийск.

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Георгий Тука Черноморский флот новости Крыма
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