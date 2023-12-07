Кадыровцы уничтожили башню связи на территории России

Глава Чечни назвал это "особой задачей" и похвастался, что таким шагом кадыровцы якобы помешали ВСУ.

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Кадыровцы атаковали башню связи на территории России/ коллаж: Главред, фото: скрин

Глава Чечни Рамзан Кадыров похвастался тем, что кадыровцы атаковали вышку связи в Белгородской области страны-агрессора России.

По словам сторонника диктатора Путина, таким образом они якобы смогли лишить связи украинских военных. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

"Лишили противника связи, поразив точным залпом башню ретранслятора в Белгородской области", – написал он. видео дня

По его словам, ВСУ после этого якобы потеряли связь и даже возможность вызвать подкрепление, а оккупанты "Ахмата" якобы смогли перехватить инициативу.

Стоит напомнить, что украинские военные ведут боевые действия только на территории Украины, освобождая ее от российских захватчиков.

Кадыровцы атаковали башню связи на территории России/ скрин

Смотрите видео, как кадыровцы уничтожили башню связи в РФ:

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров наградил сына очередным орденом, россиян "порвало". Россияне начали открыто выражать недовольство злоупотреблением служебного положения.

Также ранее сообщалось, что Кадыров, заикаясь, гонил Путина во время совещания в Кремле. Чеченский глава Рамзан Кадыров, полностью приверженный политике Кремля, вдруг начал гонить российского диктатора Владимира Путина во время очередного совещания глав регионов в Москве 20 ноября.

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