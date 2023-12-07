Кадыровцы уничтожили башню связи на территории России

Глава Чечни Рамзан Кадыров похвастался тем, что кадыровцы атаковали вышку связи в Белгородской области страны-агрессора России.
По словам сторонника диктатора Путина, таким образом они якобы смогли лишить связи украинских военных. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.
"Лишили противника связи, поразив точным залпом башню ретранслятора в Белгородской области", – написал он.видео дня
По его словам, ВСУ после этого якобы потеряли связь и даже возможность вызвать подкрепление, а оккупанты "Ахмата" якобы смогли перехватить инициативу.
Стоит напомнить, что украинские военные ведут боевые действия только на территории Украины, освобождая ее от российских захватчиков.
Смотрите видео, как кадыровцы уничтожили башню связи в РФ:
Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров наградил сына очередным орденом, россиян "порвало". Россияне начали открыто выражать недовольство злоупотреблением служебного положения.
Также ранее сообщалось, что Кадыров, заикаясь, гонил Путина во время совещания в Кремле. Чеченский глава Рамзан Кадыров, полностью приверженный политике Кремля, вдруг начал гонить российского диктатора Владимира Путина во время очередного совещания глав регионов в Москве 20 ноября.
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