Пряталась от военкомата: во Львове поймали "бабушку", которая каталась по городу на лыжах

В социальных сетях распространили видео, где бабушку на лыжах, тянет позади себя автомобиль BMW по улицам города.

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Во Львове поймали "бабушку", которая каталась по городу на лыжах / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Во Львове оштрафовали "бабушку", которая каталась по городу на лыжах, прицепившись к автомобилю. Более того, "её" данные передали в военкомат.

Как сообщает полиция, "бабушкой" оказался 30-летний мужчина, который находится в розыске за уклонение от мобилизации.

В социальных сетях распространили видео, где бабушку на лыжах, тянет позади себя автомобиль BMW по улицам города. Патрульные 3-го батальона сразу отреагировали и обнаружили автомобиль.

видео дня

"Установив данные "бабушки", ею оказался 30-летний мужчина. На гражданина инспекторы вынесли постановление по ч. 1 ст. 127 (Нарушение ПДД пешеходом) КоАП", - говорится в сообщении.

Мужчину нашли / скриншот с видео

Более того, мужчина оказался в розыске по ст. 210 (Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета) и ст. 210-1 (Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации) КоАП. Информацию передали в военкомат.

Мобилизация в Украине

Напомним, Украина планирует внести изменения в порядок мобилизации из-за законопроекта, который внесут в Верховную Раду. Это будет сделано после согласования с Генеральным штабом.

Также в Верховной Раде Украины представили детали возможных изменений в системе мобилизации. Планируется установить отсрочку от призыва для студентов, педагогов, лиц определенного возрастного состава, срочников и родственников инвалидов.

Как ранее сообщал Главред, генерал Виктор Муженко осветил потребность в осторожном подборе кандидатов для различных военных подразделений в Украине. Он подчеркнул важность учета физического состояния и возрастных параметров при формировании этих частей, в частности в связи с текущей ситуацией по мобилизации.

Смотрите видео о том, как во Львове переодетый в бабушку мужчина нарушил ПДД:

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