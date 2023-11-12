Штраф 100 евро: почему в Бельгии нельзя играть в снежки

Игра в снежки – одно из самых популярных развлечений зимой, но в Бельгии она стала предметом спора и запрета. В 2013 году власти этой страны приняли решение запретить бросать снежные шары, сравнив эту безобидную игру с метанием камней. По их мнению, игра в снежки может вызвать серьезные травмы участников.
Стоит отметить, что это далеко не самый странный запрет. Ранее мы рассказывали, почему в Швейцарии нельзя смывать унитаз после 22:00.
Власти Бельгии не ограничились лишь запретом, они также ввели штрафы для нарушителей. За бросок снежка в человека предусмотрен штраф в размере 100 евро. Однако стоит отметить, что штраф будет взыматься только в случае умышленного нарушения правил.
Полиция получила задачу строго следить за соблюдением запрета и вмешиваться, если участники игры не соблюдают правила. Впрочем, перед тем как назначить штраф, полицейские проводят разъяснительные беседы с нарушителями, рассказывая о возможных последствиях и травмах, которые могут возникнуть из-за игры в снежки.
Но если игроки продолжают целенаправленно атаковать друг друга снежками, штрафы становятся неотвратимой реальностью.
Тем не менее, вопрос о том, как играть в снежки, не целясь в соперника, остается нерешенным, ведь суть этой игры заключается именно в этом веселом противостоянии. Возможно, в будущем власти найдут компромиссное решение, которое позволит сохранить радость игры в снежки и гарантировать безопасность участников.
Вам может быть интересно:
- На боку, на спине или животе: что ваша поза во время сна говорит о вашей личности
- Как понять, что кошка беременна: 3 признака, которые нельзя игнорировать
- Особенно полезны для мужчин: для чего люди пьют сырые яйца