Штраф 100 евро: почему в Бельгии нельзя играть в снежки

Власти Бельгии не ограничились лишь запретом, они также ввели штрафы для нарушителей.

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Почему в Бельгии нельзя играть в снежки / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Игра в снежки – одно из самых популярных развлечений зимой, но в Бельгии она стала предметом спора и запрета. В 2013 году власти этой страны приняли решение запретить бросать снежные шары, сравнив эту безобидную игру с метанием камней. По их мнению, игра в снежки может вызвать серьезные травмы участников.

Стоит отметить, что это далеко не самый странный запрет. Ранее мы рассказывали, почему в Швейцарии нельзя смывать унитаз после 22:00.

Власти Бельгии не ограничились лишь запретом, они также ввели штрафы для нарушителей. За бросок снежка в человека предусмотрен штраф в размере 100 евро. Однако стоит отметить, что штраф будет взыматься только в случае умышленного нарушения правил.

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Полиция получила задачу строго следить за соблюдением запрета и вмешиваться, если участники игры не соблюдают правила. Впрочем, перед тем как назначить штраф, полицейские проводят разъяснительные беседы с нарушителями, рассказывая о возможных последствиях и травмах, которые могут возникнуть из-за игры в снежки.

Но если игроки продолжают целенаправленно атаковать друг друга снежками, штрафы становятся неотвратимой реальностью.

Тем не менее, вопрос о том, как играть в снежки, не целясь в соперника, остается нерешенным, ведь суть этой игры заключается именно в этом веселом противостоянии. Возможно, в будущем власти найдут компромиссное решение, которое позволит сохранить радость игры в снежки и гарантировать безопасность участников.

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