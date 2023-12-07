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"Отклоняются от маршрута на 10-15 км": в ВСУ назвали проблемы со сбиванием "Шахедов"

Алёна Воронина
7 декабря 2023, 17:32
Оккупанты используют разные маршруты для атак дронами, но точки входа в воздушное пространство Украины остаются неизменными.
'Отклоняются от маршрута на 10-15 км': в ВСУ назвали проблемы со сбиванием 'Шахедов'
В ВСУ назвали проблемы со сбиванием "Шахедов"/ коллаж: Главред, фото: ОК "Юг", defence-ua.com

Российские оккупанты запускают дроны по Украине разными маршрутами, но всегда неизменными остаются точки входа в украинское воздушное пространство. Захватчики во время атак запускают беспилотники из временно оккупированного Крыма, Приморско-Ахтарска, а также из Брянской и Курской областей страны-агрессора России.

Но дроны оккупантов во время полета могут отклонятся от предыдущего маршрута на 10-15 километров, что значительно затрудняет их сбивание. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игнат рассказал, что в последнее время существенно возросла эффективность мобильных огневых групп. Несмотря на то, что российские оккупанты пытаются обойти системы противовоздушной обороны, большинство вражеских дронов удается сбить.

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Также представитель командования Воздушных сил ВСУ рассказал, что захватчики планируют атаки наперед и применяют различные маршруты. Часто беспилотники заходят в воздушное пространство Запорожской области, а оттуда разлетаются по другим областям.

Но сбивание вражеских дронов часто осложняется тем, что во время полета маршрут беспилотника может меняться. Мобильным огневым группам в таких условиях труднее их сбивать, ведь радиус действия ПЗРК и пулеметов, которыми вооружены такие группы, очень ограничен.

"Иногда маршрут сильно не меняется, может быть 10-15 км слева-справа от предыдущего. Казалось бы, это не так и много, но для мобильной огневой группы это большая территория для того, чтобы отреагировать и отстреляться по дрону", – объяснил Игнат.

Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Удары ракетами и дронами по Украине

В ночь на 6 декабря в Хмельницкой области раздавались взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о пролете ударных беспилотников в сторону Хмельницкой области, в частности города Староконстантинов.

Также в ночь на 7 декабря РФ атаковала Одесскую область – есть "прилет", погиб человек. Удар пришелся по одному из объектов припортовой инфраструктуры Подунавья. Повреждены складские помещения, элеватор и грузовики.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что впереди самая трудная часть зимы. Он обратил внимание, что страна-агрессор Россия сейчас преимущественно наносит массовые удары по Украине дронами-камикадзе, однако после еще большего похолодания может снова начать бить ракетами.

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война в Украине дроны вторжение России Юрий Игнат
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