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РФ понесла огромные потери на фронте, но оккупанты быстро восстанавливают силы

Юлия Закрепа
7 декабря 2023, 19:04
У россиян много человеческого ресурса и техники на хранении, а военно-промышленный комплекс РФ работает.
РФ понесла огромные потери на фронте, но оккупанты быстро восстанавливают силы
У оккупантов большие потери на фронте / коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны, Минобороны РФ

Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что в течение ноября россияне потеряли около 11 000 оккупантов в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", однако РФ не считается с потерями и имеет возможность подтягивать резервы.

"Сейчас происходят атакующие действия врага. Для понимания, только в нашей полосе ответственности "Хортица" за ноябрь враг потерял около 11 000 своих военнослужащих. Чрезвычайно большие потери несет враг, но он с ними не считается, быстро учится", - сказал Фитьо.

Также, по его словам, в течение ноября россияне потеряли на Востоке более 1100 единиц техники - в частности, 128 танков, 208 бронированных боевых машин, 259 орудий и минометов. Речь идет как об уничтоженной, так и о поврежденной технике.

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"Видим, что потери колоссальные, и российские оккупационные войска все время нуждаются в подтягивании резервов, которые взимаются со всей России именно для восполнения потерь 200-ых и 300-ых. Также у них есть проблемы с отказниками и дезертирами, которые бросают позиции и убегают", - сказал Фитьо.

Однако, по его словам, у россиян много человеческого ресурса и техники на хранении, а военно-промышленный комплекс РФ работает, поэтому не стоит недооценивать врага.

"Мы не воюем с какими-то там бомжами, мы воюем с хорошо оснащенной и натренированной армией", - добавил представитель ВСУ.

Напомним, что оккупанты РФ открыли два направления для штурма Авдеевки. Российские захватчики последние две недели проводят штурмы конкретно по этим направлениям, сказал глава местной военной администрации Авдеевки.

Украинские бойцы истощают и уничтожают оккупантов. На Лиманском направлении силы обороны отразили 11 атак противника в районах Серебрянского лесничества. ВСУ держат оборону и пытаются продвигаться.

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