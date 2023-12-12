Оккупанты пошли вперед и продвинулись на фронте: названы два опасных направления

Россияне незначительно продвинулись на двух направлениях, о чем свидетельствуют геолокационные кадры.

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Российские оккупанты сумели продвинуться на фронте / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Оккупационные войска РФ 11 декабря продолжали наступление на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и сумели незначительно продвинуться на юго-восток от Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной), о чем свидетельствуют геолокационные кадры.

В свою очередь Генштаб Украины сообщил об отражении по меньшей мере четырех российских атак на Купянском направлении и по меньшей мере пять российских атак на Лиманском направлении, говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

О наступательных действиях оккупационных войск РФ на Купянском направлении также сообщал командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. По его данным, российские военные перебрасывают вблизи Синьковки штурмовые подразделения, которые ранее были в резерве.

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/ understandingwar.org

Ситуация на Авдеевском направлении

Кроме того, российские войска продолжали наступление в районе Авдеевки и в последнее время сумели незначительно продвинуться, говорится в отчете. Геолокационные кадры, опубликованные 9 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

В то же время 11 декабря российские войска продолжали наступательные действия к западу и юго-западу от города Донецк и, как сообщается, также сумели продвинуться. Российские военные блогеры утверждали 10 и 11 декабря, что российские войска продвинулись в северо-западной Марьинке (непосредственно к западу от Донецка), но украинские войска все еще удерживают позиции в населенном пункте.

/ understandingwar.org

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что РФ стянула резервы и пошла на захват ключевого узла на востоке. Противник пытается захватить населенный пункт Синьковка, предупредил Александр Сырский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ продвигаются на Левобережье Херсонщины и захватывают новые позиции. Украинские силы продолжили наземные операции на восточном берегу Херсонской области.

Также аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские войска продолжают ведение наступательных операций на Западе Запорожской области. Отдельно, ВСУ успешно контратаковали к западу от Работино.

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