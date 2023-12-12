Россияне не могут наступать ночью: британская разведка назвала причину

В британской разведке назвали ключевое преимущество Сил обороны Украины перед российскими оккупационными войсками, что позволяет проводить операции ночью.

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Россияне не имеют достаточного технического обеспечения для наступления ночью / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

По сообщению британской разведки, российские военные испытывают трудности в ночных боях из-за недостаточной подготовки и отсутствия приборов ночного видения. В то время, как Силы обороны Украины активно используют ночное время для проведения операций. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном во вторник, 12 декабря.

В сообщении британской разведки отметили, что в конце ноября пользователь социальных сетей, представившийся российским солдатом, который дислоцируется в Херсоне, акцентировал внимание на отсутствии приборов ночного видения (ПНБ) и камер для слабого освещения в беспилотных летательных аппаратах.

NVG часто фигурируют среди запросов российских подразделений. В то же время, в разведке указывают на то, что украинские военные часто используют приборы ночного видения, которые предоставляют им их международные партнеры.

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"В российской проблеме, вероятно, есть и культурный элемент: российская военная подготовка редко уделяла особое внимание ночным учебам. Вместо этого они обычно строятся на стандартных дневных мероприятиях, чтобы произвести впечатление на приезжих старших офицеров. Напротив, российский солдат заявил, что украинские силы "двигаются в основном ночью", – говорится в сообщении.

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Два дня назад противник начал широкомасштабные наступательные операции, используя бронетехнику в районе Авдеевки и Марьинки. Об этом сообщил командир оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Как отметил аналитик портала Defense Express Сергей Згурец, российские войска достигают тактических успехов на западе от Бахмута, неподалеку от населенных пунктов Богдановка, хромово и Ивановское. Эти события создают потенциальную угрозу для временного оврага.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский рассказал, что Российская Федерация мобилизовала дополнительные военные резервы и начала атаку на ключевой пункт на востоке. Противник пытается захватить населенный пункт Синьковка.

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