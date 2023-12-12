Ночной удар БПЛА по Украине: в ВСУ пояснили, почему не смогли сбить все дроны

Российские дроны-камикадзе заходили в воздушное пространство Украины с юга, рассказал Юрий Игнат.

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Юрий Игнат рассказал о новой атаке РФ / armyinform.com.ua, Telegram

Ночная атака российских оккупантов по Украине дронами-камикадзе производилась с территории временно оккупированного Крыма из района Балаклавы, заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"С вечера начались привычные для нас атаки "Шахедов". В этот раз они летели из района Балаклавы, из временно оккупированного Крыма, заходили они как обычно с юга. Ну и уничтожались подразделениями мобильных огневых групп, которые все эффективнее отрабатывают по "Шахедам", - сообщил он в эфире информационного телемарафона.

Вместе с тем спикер Командования ВС обратил внимание на то, что Силам обороны удалось сбить только 9 из 15 иранских БПЛА, запущенных Россией.

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"Но и не все беспилотники достигли желаемых целей... Влияют, конечно, на отражение воздушной атаки погодные условия. Ночное время, облачность, туман мешают более эффективно отрабатывать", - добавил Игнат.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось о том, что ночью с 11 на 12 декабря российские войска совершили атаку на территорию Украины с помощью беспилотников-камикадзе. Силам ПВО удалось уничтожить 9 из 15 беспилотников.

По данным военных, оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе из оккупированного Крыма. На этот раз пуски были осуществлены из района Балаклавы.

Как известно, 11 декабря оккупанты совершили атаку на Украину дронами и баллистическими ракетами. Все цели врага были уничтожены с помощью ПВО. Беспилотники "Shahed" запустили из оккупированного Крыма, из районов Чауда и Бельбек. Зафиксировано 18 выпусков ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Напомним, ранее в Киеве прогремело 10 взрывов. Глава Киевской городской военной администрации, Сергей Попко, сообщил, что российские оккупанты попытались осуществить ракетный удар по Киеву по аналогичному сценарию с предыдущей атакой месяц назад, выпустив баллистические ракеты по столице.

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