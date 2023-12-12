Ночной удар БПЛА по Украине: в ВСУ пояснили, почему не смогли сбить все дроны

Ночная атака российских оккупантов по Украине дронами-камикадзе производилась с территории временно оккупированного Крыма из района Балаклавы, заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"С вечера начались привычные для нас атаки "Шахедов". В этот раз они летели из района Балаклавы, из временно оккупированного Крыма, заходили они как обычно с юга. Ну и уничтожались подразделениями мобильных огневых групп, которые все эффективнее отрабатывают по "Шахедам", - сообщил он в эфире информационного телемарафона.
Вместе с тем спикер Командования ВС обратил внимание на то, что Силам обороны удалось сбить только 9 из 15 иранских БПЛА, запущенных Россией.
"Но и не все беспилотники достигли желаемых целей... Влияют, конечно, на отражение воздушной атаки погодные условия. Ночное время, облачность, туман мешают более эффективно отрабатывать", - добавил Игнат.
Кто такой Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Удары РФ по Украине
Ранее сообщалось о том, что ночью с 11 на 12 декабря российские войска совершили атаку на территорию Украины с помощью беспилотников-камикадзе. Силам ПВО удалось уничтожить 9 из 15 беспилотников.
По данным военных, оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе из оккупированного Крыма. На этот раз пуски были осуществлены из района Балаклавы.
Как известно, 11 декабря оккупанты совершили атаку на Украину дронами и баллистическими ракетами. Все цели врага были уничтожены с помощью ПВО. Беспилотники "Shahed" запустили из оккупированного Крыма, из районов Чауда и Бельбек. Зафиксировано 18 выпусков ударных БПЛА "Shahed-136/131".
Напомним, ранее в Киеве прогремело 10 взрывов. Глава Киевской городской военной администрации, Сергей Попко, сообщил, что российские оккупанты попытались осуществить ракетный удар по Киеву по аналогичному сценарию с предыдущей атакой месяц назад, выпустив баллистические ракеты по столице.
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