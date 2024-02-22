Бесстыдно поддерживают Путина: Туск резко высказался о плакате на протесте поляков

Премьер-министр Польши понимает польских фермеров, но пророссийские лозунги недопустимы.

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Туск осудил пророссийские лозунги на протестах фермеров / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Gazeta Wyborcza

Лозунги с пророссийским направлением во время протестов польских фермеров являются абсолютно недопустимыми. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск сказал на пресс-конференции 22 февраля, пишет Onet.

По его словам, правительство Польши не перестает защищать интересы польских фермеров. Постоянно ведутся переговоры с Украиной и Еврокомиссией для решения этого вопроса. Однако лозунги, указывающие на поддержку Путина, являются "красной линией".

"Есть одна вещь, с которой я никогда не соглашусь: мы не можем позволить тем, кто открыто и бесстыдно поддерживает Путина, служит российской пропаганде и дискредитирует польское государство, нас, поляков и протестующих, действовать на польско-украинской границе, пользуясь фермерами", - отметил Туск. видео дня

Премьер-министр Польши подчеркнул, что такие проявления поддержки Путина и российской пропаганды неприемлемы и он с ними не согласен. Он добавил, что "безоговорочным вопросом является помощь Украине в борьбе с Россией".

Блокада границы поляками

Напомним, 20 февраля польские стракари усилили ограничения на границе с Украиной. Они перекрыли железнодорожные пути и рассыпали зерно из грузового вагона. Ранее, 11 февраля, они напали на украинские грузовики и также высыпали зерно.

Как сообщал Главред, 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Польши в связи с протестами польских фермеров. Он предложил Дуде и Туску встретиться на границе для решения блокады.

Также 22 февраля премьер Польши Дональд Туск отклонил предложение Зеленского встретиться на границе. Он отметил, что встреча состоится 28 марта и в Варшаве, поскольку, по его словам, на границе встреча будет иметь лишь символический характер. В то же время он отметил, что внес пункты пропуска на польско-украинской границе в перечень критической инфраструктуры. Так "улучшится транспортировка военной и гуманитарной помощи в Украину".

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