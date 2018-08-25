Imagine Dragons выпустили долгожданный клип на новую песню

Знаменитые рокеры выложили ролик 24 августа.
Американская рок-группа Imagine Dragons, которые впервые приедут в Киев, выпустила новый клип на трек под названием Natural.
Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале артистов, и за первые сутки собрал больше миллиона просмотров.
Фанаты ждали выхода клипа почти два месяца, сама песня собрала более 30 миллионов просмотров.
Песню Natural из альбома Evolve, которая стала третьей премьерой группы в 2018 году, западные музыкальные издания назвали настоящим хитом.
Ранее СМИ узнали, сколько стоят билеты на концерт Imagine Dragons в Киеве.