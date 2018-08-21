В Киев впервые приедут Imagine Dragons: где и когда состоится концерт

Imagine Dragons 31 августа выступят в столице / https://www.instagram.com/imaginedragons/

В столицу Украины впервые едут американский рок-коллектив Imagine Dragons.

Обладатели престижных музыкальных наград Grammy, American Music Awards и Billboard Music Awards впервые дадут концерт на киевском НСК "Олимпийский" в последний день лета - 31 августа 2018 года. Выступление пройдет в рамках грандиозного тура в поддержку пластинки Evolve.

Организаторы концерта компания GAS concert сообщает: желающим вживую увидеть выступление "драконов" стоит остерегаться мошенников, и не приобретать фальшивые билеты у перекупщиков, так как есть высокая вероятность, что билеты будут недействительными и их владельцы не смогут попасть на концерт. Кроме того, билеты, которые можно было приобрести на официальных ресурсах, уже распроданы.

Imagine Dragons: история успеха

Группу Imagine Dragons в 2008 году основал в Лас-Вегасе Дэниэл Рейнольдс– вокалист и автор песен коллектива. В 2009 году группа выпустила свой первый мини-альбом Imagine Dragons, спустя год свет увидел второй мини-альбом Hell and Silence.

Дебютная пластинка Imagine Dragons Night Visions с лид-синглом Radioactive вышла в 2012 году на лейбле Interscope. Именно эта песня принесла группе мировую славу, журнал Rolling Stone назвал Radioactive "самым большим рок-хитом года".

Второй альбом Smoke+Mirrors группа выпустила в 2015 году, пластинка была номинирована на Грэмми в качестве "альбома года".

В 2017 году у коллектива вышел третий альбом Evolve, в его поддержку артисты устроили стадионный мировой тур, в рамках которого и посетят Киев.

Хиты группы

1. Самым узнаваемым хитом группы является песня Radioactive – клип на YouTube уже посмотрели 941 миллион пользователей, по версии многих журналов, это лучшая композиция 2012 года.

2. Вторым большим коммерческим успехом после Radioactive стала композиция Demons – песня попала в десятку лучших Billboard Hot 100 и достигнула 6 позиции в ней.

3. Безусловным хитом в большинстве стран стала песня Believer, которая стала первым синглом третьего альбома. Композиция заняла первое место в хит-парадах США и Канады.

4. Еще большую популярность музыкантам принесла песня из третьего альбома Thunder – клип на композицию собрал более 840 миллионов просмотров на YouTube.

5. В июле коллектив презентовал новую песню из альбома Evolve под названием Natural, которая стала третьей премьерой группы в 2018 году. Западные музыкальные издания назвали композицию настоящим хитом.

Ранее СМИ узнали, сколько стоят билеты на концерт Imagine Dragons в Киеве.