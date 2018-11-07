Группа Imagine Dragons "взорвала" сеть новым треком

Группа Imagine Dragons выпустила новый трек / https://www.instagram.com/imaginedragons/

Популярная американская группа Imagine Dragons презентовала свою новую песню под названием Bad Liar.

Трек опубликованн на официальном канале коллектива в YouTube. Меньше чем за сутки трек собрал более 2 миллионов прослушиваний.

Песня входит в новый студийный альбом группы Origins, релиз которого запланирован на 9 ноября. Всего пластинка включает 12 треков.

Ранее Imagine Dragons представили оригинальный клип на новый хит Zero: опубликовано видео.