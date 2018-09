Imagine Dragons "взорвали" НСК "Олимпийский": яркий фотоотчет с концерта

На киевском НСК "Олимпийский" в последний день лета - 31 августа впервые в Украине отыграл концерт американский рок-коллектив Imagine Dragons.

Группа выступила в рамках грандиозного тура в поддержку пластинки Evolve, которая вышла в 2017 году.

Билеты на выступление "драконов" раскупили за считанные дни с момента старта продаж, группа ворвалась на столичный "Олимпийский" с полным sold out, и устроила фанатам незабываемое шоу.

Imagine Dragons отыграли двухчасовой концерт, исполнив 21 песню, среди которых были такие хиты: Radioactive, Thunder, Believer, Whatever It Takes, Next to Me и даже кавер Every breath you take на трек группы Police.

Также во время исполнения песни It's Time фронтмен Дэн Рейнольдс развернул на сцене флаг Украины, который ему передали из зала.

Напомним, группу Imagine Dragons в 2008 году основал в Лас-Вегасе Дэниэл Рейнольдс – вокалист и автор песен коллектива. На счету Imagine Dragons более 20 международных музыкальных наград и около 80 номинаций. Группа номинирован на две премии Grammy 2018 года.

Ранее Imagine Dragons выпустили долгожданный клип на новую песню.