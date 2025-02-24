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"Переговорная стратегия президент": у Трампа рассказали о гарантиях безопасности для Украины

Ангелина Подвысоцкая
24 февраля 2025, 01:46
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Министр финансов США заявил, что соглашение о полезных ископаемых содержит в себе гарантии безопасности.
Зеленский, Скотт Бессент
Соглашение о сотрудничестве с США содержит гарантию безопасности / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Что говорит Бессент:

  • Соглашение с США о полезных ископаемых содержит в себе гарантию безопасности
  • Соглашение является частью долговременной переговорной стратегии Трампа

США и Украина работают над соглашением о полезных ископаемых. Это соглашение якобы содержит в себе гарантию безопасности. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News.

"Это соглашение является частью долговременной переговорной стратегии президента Трампа по миру между Украиной и Россией, и позвольте украинцам вернуться к мирному существованию", - сказал Бессент.

видео дня

Он отмечает о том, что в первой части соглашения говорится о партнерстве между Украиной и США в отношении стратегических полезных ископаемых, энергетики и государственных предприятий. Также соглашение содержит "неявную гарантию экономической безопасности" Украины, ведь американцы будут вкладывать в это деньги.

"Чем больше активов имеют американские компании на земле, тем больше США заинтересованы в том, чтобы украинская экономика развивалась в будущем, тем больше безопасности это создает для украинского народа, и тем выше прибыль для налогоплательщиков США", - отметил Бессент.

Соглашение с США по полезным ископаемым - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина и США могут в ближайшее время заключить соглашение о совместной добыче украинских полезных ископаемых, и сейчас документ находится на стадии согласования. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

'Переговорная стратегия президент': у Трампа рассказали о гарантиях безопасности для Украины
Добывающий потенциал Украины / Инфографика: Главред

Однако предложенный Вашингтоном вариант соглашения не устраивает Киев, поскольку условия являются невыгодными - США требуют больше, чем Украина потратила на оборону. Президент Владимир Зеленский не поддерживает такой формат сотрудничества, о чем сообщает CNN.

В ответ Украина направила Соединенным Штатам собственный вариант соглашения, который предусматривает существенное уменьшение размера фонда, в который будут поступать средства от добычи ресурсов. Зеленский также стремится к встрече с Дональдом Трампом на следующей неделе в Вашингтоне. По данным NV, документ уже передан спецпредставителю президента США Киту Келлогу, который после визита в Киев направляется в Вашингтон для переговоров.

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