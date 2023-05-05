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Журналист Дмитрий Хилюк - заложник российского террористического режима - Ганницкий

Дмитрий Видоменко
5 мая 2023, 17:28 обновлено 5 мая, 17:31
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Как говорит шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий, страна-агрессора РФ обязана прореагировать - после того, как история Хилюка прозвучала с трибуны ООН.
Хилюк, Ганницкий
Дмитрий Хилюк и Михаил Ганницкий / коллаж фото УНИАН

Официальная реакция со стороны властей страны-агрессора России на ситуацию с похищением журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка и дальнейшее содержание его в плену обязана воспоследствовать ‒ после того, как эта история была предана огласке с трибуны ООН в Нью-Йорке. Об этом в интервью Главреду заявил шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий.

"Мы надеемся, что после того, как история стала публичной и прозвучала настолько громко (и надеемся, что журналисты помогут сделать ее еще более заметной), что в конце концов какая-то реакция со стороны РФ появится. Нам неизвестно, какими были мотивы людей, которые задержали Дмитрия и в дальнейшем его удерживают, есть ли там вообще какая-то логика, или его просто держат как заложника для чего-то, как и тысячи других. Ведь по информации украинского омбудсмена более 20 тысяч гражданских лиц были незаконно задержаны и находятся в плену в России. Даже из того села, откуда родом Дмитрий, россияне забрали несколько десятков человек без всяких вменяемых объяснений, для чего они нужны России", ‒ сказал он.

Ганницкий говорит, что Хилюк на данный момент является заложником российского террористического режима.

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"Учитывая, что нынешний российский режим да и Россия в целом является государством-террористом, мы можем исходить из логики, что террористы обычно берут заложников, поэтому можем рассматривать Дмитрия как заложника этого террористического режима", ‒ подытожила она.

Похищение корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка

Журналист информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк был похищен военнослужащими страны-агрессора РФ в селе Козаровичи Вышгородского района Киевской области в марте 2022 года.

1 марта на своей странице в Facebook Хилюк написал, что село, где он проживает, оказалось под оккупацией, а населенные пункты на левом берегу Ирпеня отрезаны от столицы. Журналист добавил, что интернет очень слаб. Именно на плохую связь коллеги журналиста сначала списывали длительное отсутствие контакта с ним. Однако впоследствии журналистское сообщество узнало о задержании Хилюка военными РФ.

Организация "Медийная инициатива по правам человека" сообщала, что Дмитрия держали в здании одного из предприятий в Дымере с завязанными скотчем руками и повязкой на глазах.

23 апреля отец Дмитрия показал журналистам, во что оккупанты превратили комнату сына во время вторжения в Киевскую область. Один из снарядов во время боя в селе попал в родительский дом Хилюка. Тогда журналист находился вместе со своими родителями дома.

По словам шеф-редактора УНИАН Михаила Ганницкого, в плену Хилюка заставляли рыть окопы и траншеи. Об этом корреспондент рассказал лично в частной переписке.

Тем временем страна-оккупант и агрессор РФ врет, что не похищала корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка. Однако международная негосударственная организация по защите прав человека "Репортеры без границ" собрала показания, доказывающие насильственное исчезновение журналиста.

По данным "Репортеров без границ", Хилюка арестовали 3 марта 2022 года в селе Козаровичи в 40 км к северу от Киева.

14 апреля 2022 года он собственноручно написал письмо своим родителям с сообщением: "Мои дорогие мама и папа, я жив. Я в добром здравии". В то же время, это письмо дошло до адресатов только в сентябре. С тех пор никакой информации о судьбе украинского журналиста не поступало.

Хилюк вероятно находится в СИЗО № 2 в Новозыбкове - небольшом городе на юго-западе России, расположенном примерно в 50 километрах от границы с Украиной.

На неоднократные обращения близких Дмитрия Хилюка Москва ограничивалась возражениями или уклончивыми ответами.

В частности, в письме от 19 января 2023 года Министерство обороны Российской Федерации заявило, что не обязано предоставлять никакой информации об украинских задержанных кроме как Международному комитету Красного Креста (МККК).

При этом, по данным "Репортеров без границ", до сих пор МККК не имел доступа к сотням украинских заключенных в СИЗО № 2 в Новозыбкове. Этот запрет доступа к заключенным является нарушением статьи 126 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Адвокату из РФ, который представляет интересы Дмитрия Хилюка и прибыл в тюрьму в прошлом году, также отказали во встрече с украинцем.

Следственный комитет РФ в январе 2023 года заявил, что "не располагает информацией об уголовном производстве" против Хилюка. В частности, официально журналист якобы не задержан и не преследуется.

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