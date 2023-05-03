УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Больше года находится в российском плену: в ООН призвали освободить журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка

Анна Ярославская
3 мая 2023, 09:14 обновлено 3 мая, 09:17
4
В апреле 2022 Дмитрий Хилюк написал письмо своим родителям. Оно дошло до адресатов в сентябре. С тех пор нет никакой информации о судьбе украинского журналиста.
Дмитрий Хилюк
Дмитрий Хилюк был похищен оккупантами в марте 2022 года под Киевом / Фото: УНИАН

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал освободить журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка из российского плена. Об этом он сказал во время выступления по случаю Всемирного Дня свободы слова на площадке Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает УНИАН.

"По меньшей мере один гражданский украинский журналист, которого в марте прошлого года взяли в плен, до сих пор находится в тюрьме в России", – сказал Томиленко.

Глава НСЖУ призвал освободить не только Дмитрия Хилюка, но и всех незаконно осужденных крымскотатарских гражданских журналистов, в том числе Владислава Есипенко и Ирину Данилович.

видео дня

Похищение корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка

Журналист информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк был похищен военнослужащими страны-агрессора РФ в селе Козаровичи Вышгородского района Киевской области в марте 2022 года.

1 марта на своей странице в Facebook Хилюк написал, что село, где он проживает, оказалось под оккупацией, а населенные пункты на левом берегу Ирпеня отрезаны от столицы. Журналист добавил, что интернет очень слаб. Именно на плохую связь коллеги журналиста сначала списывали длительное отсутствие контакта с ним. Однако впоследствии журналистское сообщество узнало о задержании Хилюка военными РФ.

Организация "Медийная инициатива по правам человека" сообщала, что Дмитрия держали в здании одного из предприятий в Дымере с завязанными скотчем руками и повязкой на глазах.

23 апреля отец Дмитрия показал журналистам, во что оккупанты превратили комнату сына во время вторжения в Киевскую область. Один из снарядов во время боя в селе попал в родительский дом Хилюка. Тогда журналист находился вместе со своими родителями дома.

По словам шеф-редактора УНИАН Михаила Ганницкого, в плену Хилюка заставляли рыть окопы и траншеи. Об этом корреспондент рассказал лично в частной переписке.

Тем временем страна-оккупант и агрессор РФ врет, что не похищала корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка. Однако международная негосударственная организация по защите прав человека "Репортеры без границ" собрала показания, доказывающие насильственное исчезновение журналиста.

По данным "Репортеров без границ", Хилюка арестовали 3 марта 2022 года в селе Козаровичи в 40 км к северу от Киева.

14 апреля 2022 года он собственноручно написал письмо своим родителям с сообщением: "Мои дорогие мама и папа, я жив. Я в добром здравии". В то же время, это письмо дошло до адресатов только в сентябре. С тех пор никакой информации о судьбе украинского журналиста не поступало.

Хилюк вероятно находится в СИЗО № 2 в Новозыбкове - небольшом городе на юго-западе России, расположенном примерно в 50 километрах от границы с Украиной.

На неоднократные обращения близких Дмитрия Хилюка Москва ограничивалась возражениями или уклончивыми ответами.

В частности, в письме от 19 января 2023 года Министерство обороны Российской Федерации заявило, что не обязано предоставлять никакой информации об украинских задержанных кроме как Международному комитету Красного Креста (МККК).

При этом, по данным Репортеров без границ, до сих пор МККК не имел доступа к сотням украинских заключенных в СИЗО № 2 в Новозыбкове. Этот запрет доступа к заключенным является нарушением статьи 126 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Адвокату из РФ, который представляет интересы Дмитрия Хилюка и прибыл в тюрьму в прошлом году, также отказали во встрече с украинцем.

Следственный комитет РФ в январе 2023 года заявил, что "не располагает информацией об уголовном производстве" против Хилюка. В частности, официально журналист якобы не задержан и не преследуется.

Другие новости:

война в Украине новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Больше года находится в российском плену: в ООН призвали освободить журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка

Больше года находится в российском плену: в ООН призвали освободить журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка

09:14 Украина
Украина скрывает детали контрнаступления от союзников, план знают лишь несколько человек - Politico

Украина скрывает детали контрнаступления от союзников, план знают лишь несколько человек - Politico

08:25 Украина
Гороскоп на май-2023 от Влада Росса для всех знаков: кому повезет, а кто будет лузером

Гороскоп на май-2023 от Влада Росса для всех знаков: кому повезет, а кто будет лузером

08:24 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

09:14

Больше года находится в российском плену: в ООН призвали освободить журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка

08:57

Зачем опытные хозяйки держат в туалете лавровый лист: хитрость, о которой знают единицы

08:47

Для украинцев запустят новые пенсии: кто сможет получить еще 7 тысяч грнВидео

08:25

Украина скрывает детали контрнаступления от союзников, план знают лишь несколько человек - Politico

08:24

Гороскоп на май-2023 от Влада Росса для всех знаков: кому повезет, а кто будет лузеромЭксклюзив

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:15

На месте россиян я бы начал выезжать из Крымамнение

08:13

"А что ваша доця делает для мира?": Порывай досталось за выходку Королёвой

07:47

"Это плохая история": Зеленский заявил, что узнал об утечке разведданных Пентагона из новостей - WP

07:39

"Сценариев может быть два": эксперт рассказал, сколько будет продлиться украинское контрнаступлениеВидео

Реклама
07:06

В Краснодарском крае РФ загорелась нефтебаза недалеко от Крымского мостаВидео

06:39

Ночью в Киеве гремели взрывы, РФ атаковала столицу дронами: что известно

06:10

Почему россияне всё чаще обстреливают сами себямнение

05:00

Как избавиться от луковой мухи: способы, которые помогут всем дачникам

04:10

Проблемы в отношениях и на работе: у 4 знаков зодиака в мае начнется черная полосаВидео

03:20

Военный эксперт пояснил, почему россияне в Крыму не могут противостоят "бавовне"Видео

03:20

Он в 100 раз вкуснее Медовика и Наполеона: лучший рецепт торта за копейкиВидео

02:50

Как часто надо поливать помидоры: золотое правило удивит богатым урожаем

02:20

Как почистить кожаную куртку дома: 4 шага и 11 самых эффективных способов

01:34

Какой будет погода в Киеве летом 2023: синоптик назвал самые жаркие и холодные дни

00:51

Как проверить, что в доме денежная удача 3 мая: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
02 мая, вторник
23:53

Ракеты Hydra 70 и тяжелая техника: США объявят новый пакет военной помощи УкраинеВидео

23:53

Всего 1 действие принесет успех каждому 4 мая: приметы и что нельзя делатьВидео

23:14

Действия ВСУ в Бахмуте надо воспринимать как контрнаступление - МусиенкоВидео

23:11

"Мумия возвращается": Алла Пугачева шокировала новым имиджемВидео

22:53

Что будет ВСУ проще взять под контроль - Крым или Донбасс: прогноз экспертаВидео

22:27

Украина вероятнее всего не одержит победу в войне в этом году - генерал СШАВидео

22:25

Певица Шер рассталась с возлюбленным, который младше ее на 40 лет

21:43

РФ 9 мая может нанести по Украине массированный удар: эксперт рассказал, чем могут бить оккупантыВидео

21:09

Мощные взрывы в Севастополе: "власти" говорят об "учениях", а в Сети появляются фото "прилета"Видео

20:48

Как ускорить уборку в квартире: 7 простых способов

20:38

Украина готовит наступление в следующие недели - госсекретарь СШАВидео

20:23

Ворвется самое сильное похолодание: в Украину несется знойная погода - синоптикВидео

20:12

Какие украинцы должны были подать декларацию о доходах до мая: что грозит тем, кто этого не сделал

20:08

Загадка, с которой справятся только гении: нужно за 13 секунд найти корону среди толпы людей

19:35

"Эта бабища городит ересть": россияне набросились на МИД из-за заявления о сроках возвращения на ОИВидео

19:26

Где можно добавлять базилик: ответ о простом растении изумитВидео

19:20

Плешивый черт получил по сопатке наотмашь, смачно, от всей душимнение

19:17

Демократия без народовластия. Армянская иллюзия для западного потребителя

19:15

"Он приедет": друг Винника раскрыл подробности о его возвращении в УкраинуВидео

18:37

Рада официально признала рашизм государственной идеологией РФВидео

Реклама
18:29

Путин по видеосвязи с ветеранами запустил трамваи в уничтоженном МариуполеВидео

18:21

Виктория Бекхем засветила мокрый "стыд" своего мужа

18:14

В ВСУ назвали Пригожина балаболом: боевики начали "охоту" на украинского генералаВидео

17:50

"Любил работать с молодыми девочками": ВСУ "откобзонили" оккупанта, который ехал на войну с улыбкой

17:40

Россия бросит все силы на Крым, а из Севастополя сделает "крепость" - МусиенкоЭксклюзив

17:12

"Какая у меня крутая жена": Барак Обама показал, как отжигает МишельВидео

17:02

Цены на алкоголь и сигареты взвинтили: акциз впервые с 2014 года резко повысилиВидео

17:00

"Ты жив и свободен": Полякова душевно поздравила защитника Мариуполя Дианова с Днем рождения

16:53

Картофельное пюре с яйцом и молоком разорвало интернет: как приготовить эту вкуснотуВидео

16:52

Россияне сбросили на Херсонщину управляемые авиабомбы: есть погибшие

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять