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"Совершенная наглость": назван шаг, которого Трамп ждет от Путина

Андрей Ганчук
22 декабря 2024, 12:03
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Трамп постепенно разочаровывается в договороспособности Путина, считает Игорь Эйдман.
Трамп, Путин
Трампу требует от России рациональности, а слышит ультиматумы - эксперт / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот YouTube

Что сказал Эйдман:

  • Трамп ждет от Путина рациональных шагов
  • Трамп намекнул РФ, что она проигрывает войну
  • США не устраивает ультиматум РФ по Украине

У новоизбранного президента США Дональда Трампа, вероятно, появились сомнения в том, что с главой страны-агрессора России Владимиром Путиным можно о чем-то договориться. Трамп ждет конкретики от Путина, но слышит ультимативные требования со стороны, к примеру, министра иностранных дел Сергея Лаврова. К тому же меняется и риторика республиканца относительно Украины. Об этом заявил социолог, публицист и автор книг Игорь Эйдман.

Во время чата на Главреде он сказал о том, что сейчас Трамп фактически передал пас Путину и намекнул тому на неудачи в войне.

"Есть ощущение, что к этому всё и идёт. Потому что заявления Трампа после встречи с Зеленским в Париже несколько отличались от тех, что звучали из его уст ранее. Трамп всё время славословил Путина, из-за чего казалось, что он зависим от него, а теперь говорит, что Зеленский – хороший парень, что Украина готова к миру, что дело сейчас за Путиным. И, кстати, намекнул на то, что Россия проигрывает войну", - отметил Эйдман.

По мнению эксперта, Трамп ждет от Путина рациональных шагов.

Однако слышит лишь ультиматумы.

"Думаю, что Трамп ждёт от Путина каких-то шагов, но пока получает от него только безумное ржание путинской лошади – Лаврова, который в интервью Карлсону твердит, что требования России остаются прежними: четыре области Украины, отказ от НАТО и прочее. Если отказ от НАТО американцы бы "съели", то требование признать российскими четыре области – это совершенная наглость. И, кстати, когда Трампа спросили, будет ли он помогать Украине, он неохотно, но прямо ответил, мол, "а что делать, без этого сделка невозможно", - подчеркнул Игорь Эйдман.

Трамп инфографика
Кратко о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Смотрите видео чата с Игорем Эйдманом на Главреде:

Мирные инициативы Трампа и реакция Путина – что об этом известно:

Как сообщал Главред, после встречи с Зеленским и Макроном в Париже Трамп обратился к Путину.

Будущий хозяин Белого дома призвал Путина сделать шаг к завершению войны. Трамп считает, что нужно немедленно прекращать огонь и начинать переговорный процесс.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг немедленное прекращение огня. Глава государства акцентировал внимание на том, что нельзя остановить войну без гарантий безопасности для Украины. Иначе Кремль в любой момент может развязать повторную военную агрессию.

У Путина назвали свои "условия" завершения войны: рупор Кремля Дмитрий Песков сказал, что только на базе этих ультиматумов Россия "намерена" вести так называемые переговоры с Украиной. Кроме того, Путину, мол, импонируют инициативы не Трампа, а Глобального Юга (заморозка войны, - ред.).

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Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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