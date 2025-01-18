Шаткое здоровье 'царя': эксперт рассказал интересный момент о состоянии Путина

Главное из заявлений Галлямова:
- Мишустин может стать преемником Путина
- Путин находится в состоянии стресса, что не улучшает состояние его здоровья в преклонном возрасте
Если с президентом России Владимиром Путиным произойдет что-то непредсказуемое, скорее всего, премьер-министр РФ Михаил Мишустин автоматически станет исполняющим обязанности главы государства. Есть вероятность, что именно его могут избрать следующим президентом, заявил оппозиционный российский политтехнолог Аббас Галлямов в разговоре с Еленой Кирик для YouTube-канала "Сейчас".
Галлямов подчеркивает, что изрядно пенсионный возраст Путина, а также постоянные слухи о его плохом здоровье возникают не случайно.
"Как известно, долгое пребывание в стрессе чревато серьезными проблемами со здоровьем. Хотя, конечно, Путину доступна вся медицина, как отечественная, так и зарубежная. Но исключать того, что с ним что-то случится, нельзя. В такой ситуации у Мишустина очень серьезные шансы", - отметил Галлямов.
Кроме этого, диктатор Путин постоянно находится под давлением из-за провала войны и краха своих главных замыслов и злых планов. Армия, которая должна была быть символом его политического успеха и угрозой для мира, оказалась несостоятельной. Этот факт стал очевидным для всего мира, что наносит серьезный стресс президенту.
Эксперт также охарактеризовал фигуру Мишустина. По мнению Галлямова, он выглядит "невоенным" игроком в отличие от более агрессивных фигур, например Патрушев или Сечин. Кроме этого, Мишустина не ассоциируют с ответственностью за войну или общее состояние в стране.
"В нынешних условиях, когда растут протестные настроения и наблюдается общая растерянность политического класса РФ, эта аполитичность имеет серьезный политический потенциал, - сказал Галлямов, - На Мишустина мало кто возложит ответственность за войну и то, что происходит в стране. В этом смысле у него есть потенциал".
Эксперт также добавил, что антирейтинг у Мишустина является минимальным. Его не любят, но и не ненавидят. А практика показывает, что именно такая нейтральность помогает достичь лидерства в переходные периоды. Это можно сравнить с приходом к власти Хрущева или Брежнева, когда лидером становится тот, кто вызывает наименьшее сопротивление среди других.
Смерть Путина из-за болезни или ликвидации - что известно
Как писал Главред, эксперт Андрей Сидельников недавно указал на болезнь диктатора. Он проанализировал недавнюю прямую линию Владимира Путина и пришел к интересным выводам.
В то же время глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова также озвучила главный страх диктатора. По ее словам, Путин боится вероятной ликвидации.
В свою очередь генерал армии Украины Николай Маломуж проанализировал, как закончит войну ликвидация диктатора. Он высказал мнение, что, если сейчас Путина устранят, может быть другая модель руководства Россией.
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Кто такой Аббас Галлямов
Аббас Радикович Галлямов - российский политолог, политтехнолог и публицист.
В 2008-2010 годах - спичрайтер премьер-министра России Владимира Путина. Позже, в 2010-2014 годах, был заместителем руководителя Администрации президента Республики Башкортостан.
Кандидат политических наук.
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