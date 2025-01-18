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Шаткое здоровье "царя": эксперт рассказал интересный момент о состоянии Путина

Даяна Швец
18 января 2025, 11:00
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Постоянные слухи о плохом здоровье Путина возникают не случайно.
Шаткое здоровье 'царя': эксперт рассказал интересный момент о состоянии Путина
Эксперт объяснил, что ждет Россию после Путина / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Главное из заявлений Галлямова:

  • Мишустин может стать преемником Путина
  • Путин находится в состоянии стресса, что не улучшает состояние его здоровья в преклонном возрасте

Если с президентом России Владимиром Путиным произойдет что-то непредсказуемое, скорее всего, премьер-министр РФ Михаил Мишустин автоматически станет исполняющим обязанности главы государства. Есть вероятность, что именно его могут избрать следующим президентом, заявил оппозиционный российский политтехнолог Аббас Галлямов в разговоре с Еленой Кирик для YouTube-канала "Сейчас".

Галлямов подчеркивает, что изрядно пенсионный возраст Путина, а также постоянные слухи о его плохом здоровье возникают не случайно.

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"Как известно, долгое пребывание в стрессе чревато серьезными проблемами со здоровьем. Хотя, конечно, Путину доступна вся медицина, как отечественная, так и зарубежная. Но исключать того, что с ним что-то случится, нельзя. В такой ситуации у Мишустина очень серьезные шансы", - отметил Галлямов.

Кроме этого, диктатор Путин постоянно находится под давлением из-за провала войны и краха своих главных замыслов и злых планов. Армия, которая должна была быть символом его политического успеха и угрозой для мира, оказалась несостоятельной. Этот факт стал очевидным для всего мира, что наносит серьезный стресс президенту.

Эксперт также охарактеризовал фигуру Мишустина. По мнению Галлямова, он выглядит "невоенным" игроком в отличие от более агрессивных фигур, например Патрушев или Сечин. Кроме этого, Мишустина не ассоциируют с ответственностью за войну или общее состояние в стране.

"В нынешних условиях, когда растут протестные настроения и наблюдается общая растерянность политического класса РФ, эта аполитичность имеет серьезный политический потенциал, - сказал Галлямов, - На Мишустина мало кто возложит ответственность за войну и то, что происходит в стране. В этом смысле у него есть потенциал".

Эксперт также добавил, что антирейтинг у Мишустина является минимальным. Его не любят, но и не ненавидят. А практика показывает, что именно такая нейтральность помогает достичь лидерства в переходные периоды. Это можно сравнить с приходом к власти Хрущева или Брежнева, когда лидером становится тот, кто вызывает наименьшее сопротивление среди других.

Смерть Путина из-за болезни или ликвидации - что известно

Как писал Главред, эксперт Андрей Сидельников недавно указал на болезнь диктатора. Он проанализировал недавнюю прямую линию Владимира Путина и пришел к интересным выводам.

В то же время глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова также озвучила главный страх диктатора. По ее словам, Путин боится вероятной ликвидации.

В свою очередь генерал армии Украины Николай Маломуж проанализировал, как закончит войну ликвидация диктатора. Он высказал мнение, что, если сейчас Путина устранят, может быть другая модель руководства Россией.

Больше новостей о ситуации в России:

Кто такой Аббас Галлямов

Аббас Радикович Галлямов - российский политолог, политтехнолог и публицист.

В 2008-2010 годах - спичрайтер премьер-министра России Владимира Путина. Позже, в 2010-2014 годах, был заместителем руководителя Администрации президента Республики Башкортостан.

Кандидат политических наук.

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