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Китай в шаге от готовности напасть на Тайвань: на Западе сделали заявление

Андрей Ганчук
26 ноября 2024, 20:53
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Тайваню следует заблаговременно запастись оружием – есть большие сомнения в том, что США при Трампе помогут Тайбэю.
Китай в шаге от готовности напасть на Тайвань: на Западе сделали заявление
США при Трампе могут отказаться от защиты Тайваня - The Telegraph / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Главные тезисы из материала The Telegraph:

  • Китай почти готов напасть на Тайвань
  • США могут не защитить Тайвань от Китая
  • Тайваню нужно срочно вооружаться

Китай практически завершил мероприятия, направленные на подготовку своих военных сил для нападения на Тайвань. В такой ситуации Тайбэю нужно усилить ПВО, береговую артиллерию, запастись минами, противокорабельными ракетами и беспилотниками. Не факт, что США при президентстве Дональда Трампа смогут защитить остров.

В материале британского издания The Telegraph американские военные аналитики Эндрю Эриксон и Габриэль Коллинз написали, что Китай почти закончил подготовку своих военных сил и ВПК для силовой оккупации Тайваня.

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"Коммунистическая партия Китая, которая более двух десятилетий сосредоточена на создании военной силы, способной пересечь Тайваньский пролив, высадиться на тайваньских пляжах, а затем двинуться на Тайбэй, готовится наконец достичь своей конечной цели: жестоко "воссоединить" молодую демократию Тайвань с укоренившейся автократией Китая", - комментирует заявление аналитиков военный обозреватель Дэвид Акс.

Тайвань надеется на США

Как полагают эксперты, в Тайбэе полагаются на США в вопросе отражения китайского нападения. Пекин может напасть в момент, когда американская сила и решимость будут на самом низком уровне.

Также Эриксон и Коллинз акцентировали внимание на том, что КНР уже достигла "самого драматического наращивания военной силы" в своей новейшей истории, а армия быстро обретает нужный китайцам потенциал.

инфографика тайвань
Что известно о Китае и Тайване / Инфографика: Главред

Тайвань - что это за страна?

Тайвань (Республика Китай, не путать с КНР) - островное государство с ограниченным международным признанием в Восточной Азии. В первой половине XX века была однопартийной страной, признанной международным сообществом, что имела юрисдикцию над материковым Китаем; однако со второй половины века является демократическим государством, которое контролирует остров Тайвань и ряд других мелких островов, хотя де-факто поддерживает отношения со многими иностранными государствами. Материковый Китай, в свою очередь, стал коммунистическим.

Будучи одним из четырех "азиатских тигров", она является 26-й по величине экономикой в мире. Новейшие технологии играют ключевую роль в промышленности страны. В Республике Китай на высоком уровне находятся свобода слова, здравоохранение, образование, экономические свободы и тому подобное.

Что делать Тайваню

"Часы для Тайваня тикают. Тайвань должен неустанно уделять приоритет своей обороне там, где это важнее всего", - утверждают Эриксон и Коллинз. Чтобы спастись, островному государству нужно быстрыми темпами стать "несъедомбным дикобразом".

Акс рекомендует Тайваню усилить противовоздушную оборону, береговую артиллерию, запастись минами, противокорабельными ракетами и БПЛА. Такие виды вооружений будут эффективными при обороне и не потребуют больших затрат.

При этом Тайваню нужно заранее обеспечить себя необходимыми вооружениями, поскольку дополнительные поставки будут либо проблемными, либо невозможными уже после того, как на остров упадет первая ракета КНР. Тогда Китай устроит морскую блокаду Тайваня, которую прорвать будет трудно.

Надежды Тайваня на США могут быть напрасными?

Существуют большие сомнения в том, что при Трампе США захотят защищать Тайвань и будут способны оказать острову значительную военную помощь.

По мнению Акса, если Тайвань ценит свою независимость и процветание, Тайбею надо как можно скорее запасаться оружием.

"Сильная американская поддержка" является наименее реалистичной частью этого рецепта, - подчеркнул военный обозреватель.

Планы Китая по захвату Тайваня – что об этом известно:

Как сообщал Главред, Китай неоднократно демонстрировал намерения захватить Тайвань. Еще в ноябре прошлого года британская газета The Times писала, что лидер КНР Си Цзиньпин сказал президенту США Джо Байдену о намерениях поглотить Тайвань. Глава КНР призвал Вашингтон "не вмешиваться". В Пекине уточняли свою готовность применить силовой сценарий для захвата острова.

В июле этого года Дональд Трамп в рамках избирательной кампании сделал заявление, в котором потребовал у Тайваня платы за защиту от Китая. Трамп выразил уважение Тайбэю, но обвинил остров в том, что Тайвань якобы забрал у США 100% американской индустрии микросхем.

Тайвань готовится к нападению Китая, написало в августе издание The Washington Post. По данным журналистов, Тайвань готовит резервы для поддержки своей 155-тысячной армии. Однако Тайбэй столкнулся с проблемами в реализации задачи.

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