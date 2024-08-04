Тайвань готовится к нападению Китая: в WP раскрыли реальные угрозы

Си Цзиньпин заявил о неизбежности воссоединения Китая с Тайванем - западные аналитики раскрыли подготовку к нападению.

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Китай готовит нападение на Тайвань / коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот Google Maps

Власти Тайваня готовят своих граждан к вторжению Китая. На данный момент дела у страны идут не очень хорошо.

Угроза Пекина усилилась после того, как Си Цзиньпин заявил о неизбежности воссоединения Китая с Тайванем. Он подчеркнул свою готовность использовать силу для достижения этой цели, отправив все большее количество военных самолетов и военных кораблей для проверки обороны острова, передает издание The Washington Post.

Тайвань, в свою очередь, пытается улучшить свою обороноспособность. В частности, продолжает обязательную военную службу и модернизирует текущую подготовку резервистов в рамках более широкого сдвига в оборонной стратегии. Это делается для того, чтобы заставить Си Цзиньпина дважды подумать, прежде чем рискнуть и применить силу.

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Однако молодые тайваньцы не откликаются на призыв. Также недавно министр обороны Веллингтон Ку признал, что нехватка оборудования и инструкторов замедлила попытки профессионализировать подготовку резервистов.

"Я должен честно сказать, что нам нужно быстро усилить подготовку, поскольку еще многое нужно улучшить", - сказал он в июне.

Что известно о Китае и Тайване / Инфографика: Главред

В издании также сообщили, что Тайвань хочет создать профессиональные резервные силы для поддержки 155 тысяч действующих солдат. Все тайваньские мужчины, родившиеся в 2005 году или позже, теперь обязаны записаться на год службы, тогда как около 2 млн бывших солдат должны проходить переподготовку каждые два года.

Но чиновники признали, что отстают от графика с планами по обучению резервистов и призывников относительно того, как дополнять войска на передовой в случае войны. Только 6% соответствующих призывников (6936 человек) приняли участие в недавно внедренной 12-месячной программе этого года. Большинство отложили военную службу, чтобы сначала поступить в университет, а это означает, что многие мужчины 2005 года рождения не будут обучены до 2027 года.

Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которая издается в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Те, кто проходит военную службу в этом году, не проходят ожидаемой подготовки. Предполагалось, что выбранная группа призывников научится использовать беспилотники, противотанковые ракеты Kestrel и ракеты класса "земля-воздух" Stinger, но в этом году не было достаточного количества курсантов, чтобы начать обучение.

Медленный прогресс Тайваня в усилении подготовки войск беспокоит военных экспертов как в Вашингтоне, так и в Тайбэе, которые призывают власти действовать быстрее, чтобы сдержать Си Цзиньпина и предотвратить войну. Также WP отмечает, что в крупнейшей армии мира - армии Китая, насчитывается 2 млн действующих военнослужащих.

Тайвань - что это за страна? Тайвань (Республика Китай, не путать с КНР) - островное государство с ограниченным международным признанием в Восточной Азии. В первой половине XX в. была однопартийной страной, признанной международным сообществом, имевшей юрисдикцию над материковым Китаем; однако со второй половины века является демократическим государством, контролирующим только остров Тайвань и ряд других мелких островов, хотя де-факто поддерживает отношения со многими иностранными государствами. Материковый Китай, напротив, стал коммунистическим. Будучи одним из четырех "азиатских тигров", он является 26-й по величине экономикой в мире. Новейшие технологии играют ключевую роль в промышленности страны. В Республике Китай на высоком уровне находятся свобода слова, здравоохранение, образование, экономические свободы и тому подобное.

Напомним, что в конце июня возле Тайваня засветилась атомная подводная лодка Китая. Известно, что такие атомные лодки могут находиться под водой в течение многих месяцев и редко всплывать на поверхность - она была вооружена баллистическими ракетами.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что будет, если Китай нападет на Тайвань. Известно, что ситуация, связанная с Тайванем, серьезно завязана на экономику, поэтому в случае дестабилизации обстановки США способны ввести любые санкции.

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