Второе пришествие Трампа: кто самый молодой и самый старший из президентов США

Сейчас в США живы только четверо бывших президентов.

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Как менялись президенты США / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, instagram.com/michelleobama

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Кто самый молодой и самый старший лидеры США

Кто стал президентом с двумя сроками подряд за 100 лет

Джо Байден, когда вступал в должность президента США в 2021 году, имел 78 лет, что сделало его самым старым президентом в истории страны. Однако 20 января 2025 года Дональд Трамп также примет присягу в возрасте 78 лет, сообщает USA Today, которое анализирует интересные факты о возрасте американских президентов.

Кто самый старый из живых президентов США?

До инаугурации Трампа Байден оставался самым старым действующим президентом США. После передачи власти он становится старейшим экс-президентом, ведь на четыре года старше Трампа.

видео дня

Трамп, в свою очередь, на 22 дня старше Джорджа Буша-младшего (43-й президент) и на 66 дней старше Билла Клинтона (42-й президент).

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Сколько живых экс-президентов в США?

Сейчас в США живы только четверо бывших президентов: Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Дональд Трамп и Барак Обама.

После инаугурации Трампа к этому списку присоединится Джо Байден.

78-летний Клинтон остается единственным из бывших президентов, кто занимал эту должность еще в XX веке.

Кто самый молодой среди бывших президентов США?

Барак Обама, которому сейчас 63 года, является самым молодым живым экс-президентом США.

Кто из президентов США занимал два срока подряд?

Дональд Трамп станет лишь вторым президентом в истории США, который займет два не последовательных срока. Первым был Гровер Кливленд, который руководил страной в 1885-1889 и 1893-1897 годах.

Как известно, сегодня, 20 января состоялась инаугурация Дональда Трампа. Главред рассказывает, какими были первые заявления нового президента США.

Больше новостей о Трампе:

Что такое USA Today? USA Today - первая общенациональная ежедневная газета в США. Основана в Вашингтоне предпринимателем Алленом Ньюгартом. Главным редактором первого выпуска, появившегося 15 сентября 1982 года, был назначен Джон Сайгенталер, пишет Википедия.

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