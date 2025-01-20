Прячет лицо: в каком наряде Мелания Трамп явилась на инаугурацию мужа

Первая леди США выбрала образ в темных оттенках.

https://glavred.info/starnews/pryachet-lico-v-kakom-naryade-melaniya-tramp-yavilas-na-inauguraciyu-muzha-10632395.html Ссылка скопирована

Мелания Трамп на инаугурации Дональда Трампа - каким был образ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/MelaniaTrump

Кратко:

Мелания Трамп пришла на инаугурацию мужа в темном пальто и шляпке

Первая леди выбрала образ от американских дизайнеров

В Вашингтоне проходит инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Рядом с ним находится его первая леди - бывшая модель Мелания Трамп.

В праздничный для него день Трамп сияет, как начищенный пенни. Чего не скажешь про его вторую половинку - во время инаугурации она весьма скупа на улыбки. Наряд первая леди США выбрала соответствующий настроению.

видео дня

В день инаугурации мужа Мелания Трамп надела иссиня-черное двубортное платье-пальто, юбку-карандаш в тон и белую шелковую блузку. Образ был дополнен шляпкой-канотье с белой ленточкой, которая скрывает глаза жены политика, черными перчатками и замшевыми туфлями-лодочками на высокой шпильке.

Для важного события Трамп выбрала одежду американских дизайнеров (пальто - от Адама Липпса, шляпка - от Эрика Джавитса). Это не ускользнуло от внимания модных критиков: как отмечает издание WWD, Мелания прежде предпочитала известные европейские бренды, а перемена в сторону отечественных дизайнеров может быть сигналом к началу новой эры для первой леди США во всех смыслах.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что 58-летний французский актер Венсан Кассель в четвертый раз стал отцом. Счастливый артист раскрыл пол и имя младенца от 28-летней модели.

Также легендарная певица Селин Дион показала редкое фото со всеми своими сыновьями - 24-летним Рене-Шарлем и 14-летними Эдди и Нельсоном. Парни сильно изменились за последние годы и теперь выглядят гораздо старше своего возраста.

Читайте также:

Кто такая Мелания Трамп? Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред