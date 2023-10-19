Байден обратится к народу США из-за Украины и Израиля: о чем будет говорить

В четверг, 19 октября, президент США Джо Байден выступит с обращением к нации, чтобы озвучить ответ на атаку ХАМАСа на Израиль и войну России против Украины.
"Завтра (в четверг, 19 октября, – ред.) президент Байден обратится к нации, чтобы обсудить наш ответ на террористические атаки ХАМАСа против Израиля и жестокую войну России против Украины", - говорится в заявлении на сайте Белого дома.
Байден выступит в четверг в 20:00 по восточному времени (в 3 ночи 20 октября по Киеву).
Тем временем NBC News выяснило детали нового пакета финансирования, который администрация Байдена, как ожидается, подаст в Конгресс на этой неделе.
Как пишет издание со ссылкой на источники, общий размер пакета составляет $100 млрд. Байден ожидает получить $60 млрд для Украины и $40 млрд - для оказания помощи Израилю, Тайваню и американо-мексиканской границе.
Как сообщал Главред, президент США Джо Байден прибыл в Израиль в среду, 18 октября. Его самолет приземлился в Тель-Авиве. Главу Белого дома лично встретил премьер-министр Беньямин Нетаньяху.
Ранее в Белом доме сообщили, что Байден отправится в Израиль, чтобы продемонстрировать свою непоколебимую поддержку и провести консультации относительно следующих шагов.
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