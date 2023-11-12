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Эксперт пояснил, почему резко изменилось отношение "республиканцев" к Украине

Дмитрий Видоменко
12 ноября 2023, 03:05
Как говорит Анатолий Октисюк, в целом в Республиканской партии продолжается разделение по взглядам и интересам в политике.
Октисюк, Республиканская партия
В Республиканской партии в течение последнего времени очень ярко выраженными становятся левые силы - Октисюк / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Смена настроений в отношении Украины в США среди республиканцев связано с тем, что среди них все более и более ярко выраженными социал-демократические течения. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк.

"Причина, скорее всего, заключается в каком-то внутрипартийном кризисе идеологии партии, потому что американское общество очень неоднородно, и ему очень трудно держаться в рамках двухпартийной системы. То есть в рамках политических взглядов, которые продвигают либо демократы, либо консерваторы. В частности, в течение последнего времени очень ярко выраженными становятся левые силы. И мы видим, что их представители есть в обеих партиях. Их, конечно, нельзя назвать стопроцентно левыми – это не коммунисты, а больше социал-демократическая ниша, представители которой говорят о том, чтобы тратить больше денег на американцев, сокращать внешний долг и прекращать финансировать все вокруг", ‒ сказал он.

Как говорит Октисюк, в целом в Республиканской партии продолжается разделение по взглядам и интересам в политике.

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"В целом в партии продолжается большая поляризация и кластеризация. Консерваторы объединяют в себе очень много социал-демократических конгрессменов. Например, бывший конкурент Байдена на праймериз 2020 года, Берни Сандерс, тоже был демонстрацией того, что левые достаточно сильны даже внутри Демократической партии. Но в целом именно левые выступают против помощи Украине, и это уже определенная тенденция", ‒ сказал он.

Кто такой Анатолий Октисюк

Анатолий Октисюк - эксперт по политическим вопросам, соучредитель аналитического центра DemocracyHouse.

До 2016 года - старший аналитик Международного центра перспективных исследований. Анализирует события в Украине и за ее пределами. Освещает вопросы о войне России против Украины.

Внутриполитическая борьба в США

Результаты опроса показали, что Байден опередил Трампа в рейтингах, но проигрывает другим "республиканцам". В то же время действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден отстает от других потенциальных кандидатов-"республиканцев" – Рона Десантиса и Никки Хейли.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл последствия для Украины от победы Трампа на президентских выборах в США в 2024 году. Президент Украины отметил, что каждое изменение в глобальном контексте имеет свое влияние, но неизвестно, кто именно выиграет на выборах в США.

После таких дерзких заявлений Трампа уже прозвучал ответ от представителей предвыборной кампании президента США Джо Байдена. Представитель кампании Байдена Аммар Мусса заявил, что Трамп подхалимничает к диктаторам и заботится только о себе.

"Угрозы Дональда Трампа ослабить НАТО и встать на сторону Владимира Путина подрывают силу Америки на мировой арене и угрожают нашей национальной безопасности. На посту президента Дональд Трамп провел четыре года, льстившись к диктаторам и делая нашу страну менее безопасной. Мысль о том, что он откажется от наших союзников, если не добьется своего, подчеркивает ту правду, которую мы уже знаем о Дональде Трампе: единственный человек, о котором он заботится, – это он сам", – отметил Мусса.

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