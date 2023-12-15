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"Мы это исправим": Зеленский обратился к чиновникам и пообещал тщательнее контролировать их

Руслана Заклинская
15 декабря 2023, 18:00
Из-за вопросов войны и евроинтеграции Украины президент не часто обращал внимание на ситуацию в областях.
'Мы это исправим': Зеленский обратился к чиновникам и пообещал тщательнее контролировать их
Зеленский обратился к украинским чиновникам на заседании Конгресса украинских общин / Коллаж: Главред, фото: Скрин YouTube

Украинские чиновники должны больше работать для победы. Президент Владимир Зеленский обратился к чиновникам и пообещал более тщательный контроль за ситуацией в областях и общинах. Об этом глава государства заявил на заседании Конгресса украинских общин.

По словам Зеленского, он уделит больше внимания положению дел на местах в разных частях страны. Президент заявил, что жизнь страны и граждан нуждается в чрезвычайной защите, учитывая угрозу со стороны РФ.

"Если кто-то на какой-либо должности то ли в государстве, то ли в органах местного самоуправления почему-то считает, что война – она "где-то там", а он якобы может заниматься чем угодно другим-скажем так, приоритетным вопросом, - то это большая ошибка, которую надо исправить. И которую мы исправим", - отметил президент.

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Зеленский отмечает, что главная цель сейчас - защита Украины. Он призывает всех помнить о ситуации на фронте и о том, с кем украинцам приходится столкнуться в это трудное время. Оборона страны должна быть на первом месте для всех.

Президент Украхны также признал, что ранее не уделял достаточно внимания ситуации в областях из-за приоритетов войны и евроинтеграции, однако заявил о своем намерении изменить эту позицию.

"Поэтому буду обращать, но прошу вас не давать мне возможности тратить время на такую деятельность. Все же хочется, чтобы все было сделано для нашей победы... Очень вас прошу не отвлекать нас от войны, это большая просьба, не ко всем, но есть именно такие люди. Главная задача - оборона нашего государства", - добавил Зеленский.

Встречи Зеленского

Напомним, 12 декабря Президент Украины Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Джо Байденом. Первые кадры этой встречи быстро распространились в сети, показывая приезд автомобиля с украинским флагом у входа в Белый дом.

Также 13 декабря Зеленский провел встречи с лидерами Финляндии, Швеции, Дании и Исландии. Лидеры стран обсудили вопросы оборонной помощи, членства в ЕС и мира. Зеленский акцентировал внимание на сотрудничестве, включая военную поддержку и миротворческие усилия.

Кроме этого, 14 декабря Зеленский прибыл в Германию с необъявленным визитом. По прибытии во Франкфурт, он отправился в Висбаден, где находится американский штаб военной помощи для Украины.

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Владимир Зеленский президент Украины
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