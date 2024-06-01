Десятки ракет и дронов: майор назвал цели массированного удара РФ по Украине

Подробности массированного удара РФ по Украине в ночь на субботу, 1 июня, прокомментировал спикер командования Воздушных Сил ВС Украины майор Илья Евлаш.
Враг в последние дни все чаще применяет комбинированные атаки по Украине, под ударом остаются энергетические объекты, подчеркнул он в эфире телемарафона "Единые новости".
"Враг не жалеет ударных средств, в частности БПЛА и крылатые и управляемые ракеты. Этой ночью враг выпустил 100 средств воздушного нападения, 81 из них были уничтожены. Достаточно велик и яркий результат нашей работы", — сказал майор ВСУ.
На вопрос о том, получила ли в последнее время Украина дополнительные средства противовоздушной защиты, спикер ответил: "Как вы видите результаты сегодняшней работы, ракеты у нас есть, но, конечно, враг пытается истощить нашу систему".
Он также отметил, что воздушные силы ВСУ не могут раскрывать точного количества имеющегося вооружения и указал, что наши союзники знают о количестве необходимых средств.
"Как сами ракеты, так и установки очень дефицитны, поскольку Украина их не производит. Поэтому мы очень надеемся на помощь наших партнеров", – добавил Евлаш.
Кто такой Илья Евлаш?
Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.
Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия.
До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".
Взрывы в Украине 1 июня - последние новости по теме
Ранее сообщалось, что Россия масштабно ударила ракетами и "Шахедами" по Украине в ночь на 1 июня. Работала противовоздушная оборона.
Напомним, ранее стало известно, что страна-агрессор РФ ночью ударила ракетами и дронами по энергообъектам в 5 областях. Есть разрушения и пострадавшие. Российские ракеты этой ночью долетали даже на Закарпатье.
Как сообщалось ранее, две ТЭС серьезно повреждены после ночной атаки РФ. На теплоэлектростанциях было серьезно повреждено оборудование, энергетики ликвидируют последствия атаки.
Больше новостей:
- В Воздушных силах оценили ракетный потенциал РФ: к чему готовиться украинцам
- РФ должна отвечать: Зеленский отреагировал на ракетный удар по Днепропетровщине
- Ракетный удар по Одессе стоил РФ $10 млн: в ВСУ сказали, куда целились оккупанты
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред