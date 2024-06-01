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Десятки ракет и дронов: майор назвал цели массированного удара РФ по Украине

Алексей Тесля
1 июня 2024, 14:52
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Враг выпустил 100 средств воздушного нападения, 81 из них были уничтожены, сообщил Илья Евлаш.
Евлаш
Илья Евлаш рассказал подробности ракетного удара РФ / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, скриншот, ГСЧС

Подробности массированного удара РФ по Украине в ночь на субботу, 1 июня, прокомментировал спикер командования Воздушных Сил ВС Украины майор Илья Евлаш.

Враг в последние дни все чаще применяет комбинированные атаки по Украине, под ударом остаются энергетические объекты, подчеркнул он в эфире телемарафона "Единые новости".

"Враг не жалеет ударных средств, в частности БПЛА и крылатые и управляемые ракеты. Этой ночью враг выпустил 100 средств воздушного нападения, 81 из них были уничтожены. Достаточно велик и яркий результат нашей работы", — сказал майор ВСУ.

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На вопрос о том, получила ли в последнее время Украина дополнительные средства противовоздушной защиты, спикер ответил: "Как вы видите результаты сегодняшней работы, ракеты у нас есть, но, конечно, враг пытается истощить нашу систему".

Он также отметил, что воздушные силы ВСУ не могут раскрывать точного количества имеющегося вооружения и указал, что наши союзники знают о количестве необходимых средств.

"Как сами ракеты, так и установки очень дефицитны, поскольку Украина их не производит. Поэтому мы очень надеемся на помощь наших партнеров", – добавил Евлаш.

Кто такой Илья Евлаш?

Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.

Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия.

До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Взрывы в Украине 1 июня - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что Россия масштабно ударила ракетами и "Шахедами" по Украине в ночь на 1 июня. Работала противовоздушная оборона.

Напомним, ранее стало известно, что страна-агрессор РФ ночью ударила ракетами и дронами по энергообъектам в 5 областях. Есть разрушения и пострадавшие. Российские ракеты этой ночью долетали даже на Закарпатье.

Как сообщалось ранее, две ТЭС серьезно повреждены после ночной атаки РФ. На теплоэлектростанциях было серьезно повреждено оборудование, энергетики ликвидируют последствия атаки.

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/ Инфографика Главреда

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