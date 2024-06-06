Годовщина высадки в Нормандии: один из ветеранов пытался поцеловать руку Зеленскому

Один из ветеранов Второй мировой войны пытался поцеловать руку украинского президента Владимира Зеленского во время торжественных мероприятий во Франции.

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Ветеран Второй мировой не сдержался во время официальной церемонии / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Сегодня, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в памятной церемонии посвященной 80-й годовщине высадки войск союзников в Нормандии. Согласно видео французских телеканалов, которые вели прямую трансляцию действа, украинского президента на праздновании встретили аплодисментами.

Согласно опубликованным кадрам, один из журналистов успел спросить Владимира Зеленского о том, надеется ли он, что однажды союзники высадят десант в Украине по аналогии с Нормандией.

"Да, надеюсь", - отметил он. видео дня

Также во время торжеств с президентом Украины произошел курьезный инцидент. Ветеран Второй мировой войны попытался поцеловать руку Владимира Зеленского, что попало в объективы телеканалов.

Смотрите видео о том, как ветеран Второй мировой войны пытается поцеловать руку Владимиру Зеленскому:

Скриншот

На кадрах, появившихся в Интернете, видно, как ветерана одной из западных стран по очереди представляли гостям церемонии. Первым его поздравил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Следующим в очереди после Трюдо был Владимир Зеленский. После того, как ветеран увидел украинского президента, он сразу попытался поцеловать ему руку, выкрикнув фразу: "Спаситель народа!". Однако, Владимир Зеленский быстро сориентировался и остановил жест ветерана, крепко обняв его.

Риторика Макрона относительно войны в Украине резко изменилась Французский лидер Эммануэль Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал очень "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, постоянно призывая стороны к "диалогу". Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам. Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США, Макрон переключился на "воинственную позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса. Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют рост давления на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

Визит Зеленского во Францию - помощь Франции для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в четверг, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж для встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Встреча станет продолжением конференции в поддержку Украины, состоявшейся в Париже 26 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в мероприятиях во Франции в честь высадки союзных войск в Нормандии. Во время этой поездки он будет призывать членов НАТО принять решение о сбивании российских ракет над Украиной, сообщает Politico.

Французский президент Эммануэль Макрон стремится успеть создать коалицию по отправке западных инструкторов в Украину до приезда Владимира Зеленского в Париж, пишет газета Le Monde.

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