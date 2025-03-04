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Мощные взрывы, есть пострадавшие: РФ ударила Шахедами по Одессе

Ангелина Подвысоцкая
4 марта 2025, 00:56
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Вследствие российской атаки остановлена работа трех котельных.
Мощные взрывы, есть пострадавшие: РФ ударила Шахедами по Одессе
РФ ударила по Одессе ударными беспилотниками / Коллаж: Главред, фото: Воинская часть 3017 Национальной гвардии Украины, ua.depositphotos.com

Атака дронов на Одессу:

  • РФ ударила Шахедами по объектам инфраструктуры в Одессе
  • В результате атаки повреждены частные дома
  • В результате атаки есть пострадавшие среди гражданских

Российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". Вследствие этого была повреждена инфраструктура. Об этом сообщает мэр города Геннадий Труханов.

Известно о том, что в результате обстрела была остановлена работа трех районных котельных города. Также повреждены жилые дома и бизнес-центр.

видео дня

"Работаем над тем, чтобы как можно быстрее перезапустить процесс теплоснабжения с помощью альтернативных источников питания", - написал он.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер отметил, что в части города действуют аварийные отключения электроэнергии.

"Сейчас в части города действуют аварийные отключения электроэнергии. Коммунальные службы уже начали работу по запуску генераторов для работы критической инфраструктуры, в том числе и котельных. Развертываются дополнительные пункты несокрушимости (425 уже работают)", - написал он.

Смотрите видео с моментом взрыва в Одессе:

удар по Одессе
РФ ударила дронами по Одессе / фото: скриншот

Кипер также уточнил, что взрывной волной были повреждены частные дома. В результате атаки пострадали четыре человека. Три человека находились в домах. У них осколочные ранения и переломы конечностей. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Один человек, который находился в бизнес-центре, получил контузию.

  • Удар по Одессе
    Удар по Одессе фото: ГСЧС
  • Удар по Одессе
    Удар по Одессе фото: ГСЧС
  • Удар по Одессе
    Удар по Одессе фото: ГСЧС
  • Удар по Одессе
    Удар по Одессе фото: ГСЧС
  • Удар по Одессе
    Удар по Одессе фото: ГСЧС
  • Удар по Одессе
    Удар по Одессе фото: ГСЧС
  • Удар по Одессе
    Удар по Одессе фото: ГСЧС
  • Удар по Одессе
    Удар по Одессе фото: ГСЧС
  • Удар по Одессе
    Удар по Одессе фото: ГСЧС
  • Удар по Одессе
    Удар по Одессе фото: ГСЧС

Атака на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, в Киеве работали силы и средства ПВО из-за вражеской воздушной атаки с применением беспилотников.

Ранее российская оккупационная армия атаковала Украину ударными дронами. В Сумах повреждена многоэтажка, есть пострадавший.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вражеские крылатые ракеты долго кружили по стране, меняя курс, и были локально потеряны в Житомирской области.

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Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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