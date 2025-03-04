Мощные взрывы, есть пострадавшие: РФ ударила Шахедами по Одессе

Атака дронов на Одессу:
- РФ ударила Шахедами по объектам инфраструктуры в Одессе
- В результате атаки повреждены частные дома
- В результате атаки есть пострадавшие среди гражданских
Российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". Вследствие этого была повреждена инфраструктура. Об этом сообщает мэр города Геннадий Труханов.
Известно о том, что в результате обстрела была остановлена работа трех районных котельных города. Также повреждены жилые дома и бизнес-центр.
"Работаем над тем, чтобы как можно быстрее перезапустить процесс теплоснабжения с помощью альтернативных источников питания", - написал он.
Глава Одесской ОГА Олег Кипер отметил, что в части города действуют аварийные отключения электроэнергии.
"Сейчас в части города действуют аварийные отключения электроэнергии. Коммунальные службы уже начали работу по запуску генераторов для работы критической инфраструктуры, в том числе и котельных. Развертываются дополнительные пункты несокрушимости (425 уже работают)", - написал он.
Смотрите видео с моментом взрыва в Одессе:
Кипер также уточнил, что взрывной волной были повреждены частные дома. В результате атаки пострадали четыре человека. Три человека находились в домах. У них осколочные ранения и переломы конечностей. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Один человек, который находился в бизнес-центре, получил контузию.
Атака на Украину - последние новости
Как сообщал Главред, в Киеве работали силы и средства ПВО из-за вражеской воздушной атаки с применением беспилотников.
Ранее российская оккупационная армия атаковала Украину ударными дронами. В Сумах повреждена многоэтажка, есть пострадавший.
Напомним, ранее сообщалось о том, что вражеские крылатые ракеты долго кружили по стране, меняя курс, и были локально потеряны в Житомирской области.
Другие новости:
- "Негде жить": пострадавший рассказал об ударах БпЛА по Харькову
- "Агрессор дорого заплатит": Сырский раскрыл детали удара РФ по полигону ВСУ
- Удар по полигону ВСУ и новые обвинения Трампа: главные новости Украины (дайджест)
Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред