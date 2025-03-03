Удар по полигону ВСУ и новые обвинения Трампа: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 3 марта февраля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 3 марта / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, воздушное командование "Восток", 22 отдельная механизированная бригада, Главред

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых с США - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что еще может спасти свои отношения с американским коллегой Дональдом Трампом после их конфликтной ситуации в Белом доме 28 февраля.

Зеленский считает, что переговоры необходимо продолжить за закрытыми дверями, передает Reuters.

видео дня

Трамп встретится с Путиным быстрее, чем планировалось: в CNN раскрыли детали

Политическое напряжение между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским может ускорить встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. В администрации Трампа обсуждения относительно возможной встречи с лидером РФ продолжаются "за закрытыми дверями". Об этом пишет CNN.

В то же время в Москве растет уверенность, что напряженность между США и Украиной может изменить повестку дня переговоров с Западом. Возобновление диалога между Вашингтоном и Кремлем, по мнению российских чиновников, потенциально отодвинет вопрос войны в Украине на второй план, зато ключевыми могут стать экономические соглашения между Россией и США.

РФ готовит "дроновую армаду": в ГУР предупредили об угрозе атак 500 БпЛА по Украине

Россияне каждую ночь осуществляют массированные атаки беспилотниками по территории Украины, используя 150-200 БпЛА. Оккупанты планируют увеличить производство и одновременно запускать не менее 500 дронов. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Трамп срочно созывает чиновников США для разговора об Украине: что он хочет сделать

Американский президент Дональд Трамп срочно созывает встречу американских чиновников для того, чтобы обсудить ряд мер в отношении Украины.

Встреча будет созвана в понедельник, 3 марта. Об этом сообщило издание The New York Times.

В частности, во время встречи могут также обсудить прекращение военной помощи Украине от Соединенных Штатов Америки.

РФ ударила по полигону с воинами ВСУ: Драпатий обещает наказать виновных в трагедии

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по полигону в Днепропетровской области, в результате чего погибли украинские военнослужащие. Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий подтвердил трагедию и анонсировал независимую проверку с участием военной контрразведки.

"Трагедия на полигоне - это ужасное последствие вражеского удара. Война требует быстрых решений, ответственности и новых стандартов безопасности, иначе мы теряем больше, чем имеем", - написал он.

Глава Пентагона приказал прекратить наступательные кибероперации против РФ: какова причина

Глава Минобороны США Пит Хэгсет дал приказ прекратить наступательные кибероперации против страны-агрессора России. Такие действия, вероятно, свидетельствуют о попытках команды американского президента Дональда Трампа наладить диалог с Кремлем.

Об этом пишет The New York Times. Собеседниками издания, которые рассказали журналистам такую информацию, являются один действующий и двое бывших чиновников. Они отметили, что такое распоряжение якобы поступило еще до встречи Зеленского и Трампа в Белом доме, которая закончилась скандалом.

Часть советников президента США Дональда Трампа предлагает включить в будущее соглашение по урегулированию войны в Украине пункт об отставке Владимира Зеленского с должности президента. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

По его словам, Трамп имеет "менее радикальные взгляды".

Ударит +17 градусов: стала известна дата резкого потепления

Погода в Украине будет становиться все теплее и теплее. В середине текущей недели максимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов, в западных областях будет до +17 градусов.

Со среды, 5 марта, температура воздуха будет еще больше подниматься и погодные условия будут двигаться к первому настоящему весеннему теплу. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

Есть ли угроза наступления РФ на юге Украины: в ГУР озвучили тревожный прогноз

Российские оккупанты не отказываются от своих захватнических целей, поэтому приоритетными направления для врага остаются Донецкая и Харьковская области. Однако угроза для Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей все еще существует. Об этом заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

По его словам, сейчас российские войска сосредотачивают свои силы на Покровском направлении, в районе Торецка и Часового Яра. В то же время Купянское направление также важно для врага.

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом, но есть условие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов снова встретиться с американским лидером Дональдом Трампом, если тот снова пригласит его "для решения реальных проблем". Об этом сообщает Bloomberg.

Зеленский дал понять, что следующая встреча в Белом доме должна быть серьезной, чтобы он смог осуществить эту поездку.

Великобритания не согласилась с инициативой президента Франции Эммануэля Макрона относительно месячного перемирия между Украиной и Россией. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники в британском правительстве.

Как отметили в издании, разногласия между странами стали очевидными после саммита в Лондоне, где европейские лидеры пытались выработать общую позицию по поддержке Украины. По словам британского чиновника, "на столе есть разные варианты", которые еще обсуждаются с партнерами, но "договоренности о месячном перемирии пока нет".

Что ждет Украину, если США остановят поддержку: оценка эксперта

После перепалки украинского и американского лидеров в Белом доме, отовсюду звучат лозунги о том, что Украина не сможет "выжить" без помощи США, или же продержится лишь несколько месяцев. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заверил, что ВСУ могут держать оборону, даже если США не будут поставлять Украине вооружение.

В интервью Главреду он напомнил, что Силы обороны противостояли врагу, даже тогда, когда в октябре 2023 года республиканцы в Конгрессе США начали блокировать помощь Украине.

Украину накроет настоящая весенняя погода: в каких областях будет сильное потепление

Погода вУкраине в первую неделю весны, с 3 по 9 марта, отметится существенным потеплением и отсутствием осадков.

Таким прогнозом поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что температура воздуха на этой неделе существенно поднимется из-за установления области высокого давления над Центральной и Восточной Европой и из-за поступления теплого воздуха с юго-запада.

"Агрессор дорого заплатит": Сирский раскрыл детали удара РФ по полигону ВСУ

Днем 1 марта российские войска нанесли ракетный удар по воинской части на территории полигона Сухопутных войск в Днепропетровской области. Враг применил баллистическую ракету "Искандер-М" с кассетной боевой частью. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Завтра будет большой вечер": Трамп сделал громкое заявление о войне в Украине

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что во вторник, 4 марта, "будет большой вечер", в который он сделает какое-то большое заявление.

По словам Трампа, он "расскажет все, как есть". Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social.

Белый дом требует отставки Зеленского: кем его хотят заменить Трамп и Путин

Отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и командой Дональда Трампа обостряются, что может иметь серьезные последствия для дальнейшей поддержки Киева со стороны США. Разногласия между лидерами, которые ранее оставались вне публичной плоскости, становятся все более заметными, что предоставляет Кремлю дополнительные возможности для информационных манипуляций. Все чаще в Вашингтоне звучат мысли о необходимости изменений в руководстве Украины. Дискуссии о возможной отставке украинского президента набирают обороты, что может повлиять как на ситуацию внутри Украины, так и на ее международную поддержку.

Главред собрал главные заявления представителей команды Трампа и выяснил, почему США настаивают на отставке Зеленского и кем его могут "заменить".

Уже есть несколько вариантов прекращения огня: что об этом известно

Во время европейского саммита в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон предложил прекратить огонь в Украине сроком хотя бы на месяц, чтобы проложить пункт к мирным переговорам. В то же время уже известно о том, что на рассмотрении находится уже несколько возможных предложений относительно возможного прекращения огня. Об этом сообщает Reuters.

Рассмотрением этих вариантов занимаются Великобритания, Франция и Украина.

Мерц сделал заявление о перепалке Трампа с Зеленским и предупредил Европу

Словесная перепалка между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Владимиром Зеленским - преднамеренная эскалация со стороны Вашингтона. Ситуация стала тревожным сигналом для Европы. Но нужно приложить усилия, чтобы оставить американцев на континенте. Об этом заявил лидер немецкой партии ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

"На мой взгляд, на этой встрече в Овальном кабинете была не спонтанная реакция на слова Зеленского, а спровоцированная эскалация. Я был немного удивлен тоном разговора - он не принес никакой пользы", - цитирует его Bild.

После ссоры между президентом Украины Владимиром Зеленский, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, которая состоялась в Овальном кабинете, американские власти хотят извинений от Киева. Об этом заявил советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц в интервью Fox News.

Он также продолжает убеждать в том, что Зеленский "не готов говорить о мире".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о завершении войны в Украине пока остается отдаленной перспективой. По его словам, пока сделаны лишь начальные шаги, а реальные переговоры об условиях прекращения войны не начались. Дональд Трамп в своем посте в Truth Social резко раскритиковал эти слова.

Президент США опубликовал сообщение в своей соцсети Truth Social, реагируя на материал Associated Press.

Трамп может заморозить военную помощь Украине - Axios

Президент США Дональд Трамп 3 марта проведет встречу, в рамках которой будут обсуждать следующие шаги по войне в Украине. Американцы рассмотрят возможное приостановление военной помощи Киеву от Вашингтона.

Как сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник, Трамп и его команда усиливают давление на президента Владимира Зеленского после провальной встречи в Белом доме.

Украину накрывает сильное потепление: где будет +17 градусов

Погода в Украине 4 марта будет теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине постепенно будет становиться теплее. В середине недели температура воздуха повысится до +17 градусов. 4 марта будет сухая погода. Температура воздуха повысится до +12 градусов. Однако будут сильные порывы ветра.

Без нового "Минска" и войска с авиацией: Британия объявила позицию по Украине

Союзники Украины не воспринимают подписание нового соглашения по аналогии с "Минскими договоренностями". Британия готова развернуть в стране свой контингент и авиацию для обеспечения мира. Об этом заявил британский премьер Кир Стармер.

Как сообщает The Times, он рассказал о том, что Лондон готов развернуть контингент и авиацию в Украине с целью обеспечения мира.

Зеленский ответил на критику со стороны США и заявил о "настоящем мире"

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на критику со стороны администрации президента США Дональда Трампа относительно неготовности к началу мирных переговоров и окончанию войны в Украине. Соответствующее заявление он сделал в своем посте в X (бывший Twitter).

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает сотрудничество с международными партнерами.

Отставка Зеленского и военная помощь: у Трампа раскрыли планы

Глава Белого дома Дональд Трамп не собирается добиваться отставки Владимира Зеленского с поста президента Украины после их ссоры в Овальном кабинете. Также Трамп будет тщательно обдумывать вопрос паузы в военной помощи Киеву и дальнейших шагов Вашингтона. Об этом заявил министр торговли США Говард Лютник.

В эфире CNN ему задали прямой вопрос о том, стремится ли Трамп устроить отставку Зеленского. Лютник ответил: "Нет".

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