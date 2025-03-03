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Мерц сделал заявление о перепалке Трампа с Зеленским и предупредил Европу

Андрей Ганчук
3 марта 2025, 18:44
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Европа получила тревожный сигнал, нужно усиливать оборону, считает Фридрих Мерц.
Зеленский, Трамп, Мерц
Разговор Зеленского и Трампа на таких тонах не принес никакой пользы - Мерц / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, commons.wikimedia.org

Главное из заявления Мерца:

  • Перепалка Трампа и Зеленского – намеренная провокация Вашингтона
  • Европе нужно усиливать обороноспособность
  • Американцев следует удержать в Европе

Словесная перепалка между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Владимиром Зеленским – намеренная эскалация со стороны Вашингтона. Ситуация стала тревожным сигналом для Европы. Однако нужно приложить усилия, чтобы оставить американцев на континенте. Об этом заявил лидер немецкой партии ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

"На мой взгляд, на этой встрече в Овальном кабинете была не спонтанная реакция на слова Зеленского, а спровоцированная эскалация. Я был немного удивлен тоном разговора – он не принес никакой пользы", - цитирует его Bild.

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Впрочем, по мнению политика, подобная ситуация – в стиле нынешней американской администрации.

"Существует определенная последовательность в ряде событий последних недель и месяцев, которую мы сейчас наблюдаем со стороны Вашингтона, включая появление американской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности", - уточнил Мерц.

Также Фридрих Мерц подчеркнул, что такие события – тревожный сигнал для Европы и европейской обороноспособности. Европейцам в ближайшие годы и десятилетия следует предпринимать гораздо больше усилий для своей безопасности. Однако также следует "удержать американцев в Европе".

Словесная перепалка Трампа, Вэнса и Зеленского – новости по теме:

Как сообщал Главред, 28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональда Трампа. Между Зеленским, Трампом и вице-президентом Штатов возникла словесная перепалка: американцы призвали Зеленского завершить войну, но без какой-либо конкретики по поводу гарантий со стороны США. Произошел скандал, в результате которого визит Зеленского завершился досрочно.

Госсекретарь США Марко Рубио 2 марта обвинил Владимира Зеленского в попытке срыва "мирного процесса", который намеревается запустить Вашингтон. Штаты будут готовы возобновить контакты с Украиной, когда Киев, мол, продемонстрирует "готовность к миру"

Соединенные Штаты "нуждаются" в лидере Украины, который сможет договориться как с Вашингтоном, так и с Москвой, сказал помощник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц. Дескать, если позиция Зеленского не изменится, Вашингтон получит "настоящую проблему".

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Кто такой Фридрих Мерц

Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооружённого конфликта в Украине, прекращении огня и начале мирных переговоров с президентом Путиным, хотя прежде постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

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