Перепалка Трампа и Зеленского: у Трампа назвали условие контактов с Украиной

Что заявил Рубио:
- США не контактируют с Украиной уже несколько дней
- США готовы к контактам, если Украина "хочет мира"
Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа будет готова к возобновлению контактов с Украиной. В ответ Киев, мол, должен продемонстрировать готовность заключить мир. Об этом заявил государственный секретарь Марко Рубио.
В эфире ABC News он рассказал о том, что после словесной перепалки Зеленского, Трампа и Вэнса не общался ни с кем из Киева. Ни с Зеленским, ни с министром иностранных дел Сибигой.
По его словам, США будут готовы возобновить контакт, но при одном "условии".
"Мы будем готовы снова вступить в контакт, когда они будут готовы заключить мир", - говорит Рубио.
Также дипломат напомнил о сообщении Трампа в социальной сети Truth Social.
"Мы будем готовы к повторному взаимодействию, когда они будут готовы добиваться мира, это является четкой целью президента", - подчеркнул Марко Рубио.
Словесная перепалка Зеленского, Трампа и Вэнса – главные новости:
Как сообщал Главред, встреча Трампа и Зеленского в Белом доме обернулась скандалом. Трамп и вице-президент США Вэнс раскритиковали Зеленского, который подчеркивал, что Украине нужны гарантии безопасности и усиление. Трамп с Вэнсом настаивали на прекращении войны как таковой, без конкретики.
Позже Трамп обвинил Зеленского в том, что он, мол, не готов к миру. По словам Трампа, Зеленский может вернуться к переговорам, если, дескать, будет стремиться к "мирному процессу".
Зеленский попытался сорвать "мирный процесс", сказал госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, понятно, что Путин не будет легким переговорщиком, однако Вашингтон пытается выяснить, готова ли РФ к прекращению войны.
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Кто такой Марко Рубио
Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.
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