Зеленский ответил на критику со стороны США и заявил о 'настоящем мире'

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина нуждается в настоящем мире и как можно быстрее, ведь именно украинцы больше всего страдают от войны.

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Зеленский ответил на резкие заявления со стороны команды Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/DonaldTrump

О чем сказал Зеленский:

Украина продолжает сотрудничество с партнерами и рассчитывает на поддержку США на пути к миру

Украине нужен настоящий мир

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на критику со стороны администрации президента США Дональда Трампа относительно неготовности к началу мирных переговоров и окончания войны в Украине. Соответствующее заявление он сделал в своей заметке в X (бывший Twitter).

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает сотрудничество с международными партнерами.

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"У нас уже были переговоры и другие шаги, которые состоятся в ближайшее время. Очень важно, чтобы мы пытались сделать нашу дипломатию действительно предметной, чтобы как можно быстрее закончить эту войну, - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Украина стремится к настоящему миру, поскольку именно украинцы больше всего в этом нуждаются. Война уничтожает города и села, забирает человеческие жизни, поэтому ее необходимо остановить и обеспечить безопасность.

"Мы работаем вместе с Америкой и нашими европейскими партнерами и очень надеемся на поддержку США на пути к миру. Мир нужен как можно быстрее", - резюмировал Зеленский.

Что известно о последних обвинениях Трампа

3 марта Трамп раскритиковал заявление Зеленского о возможности заключения мирного соглашения между Украиной и Россией, обвинив его в нежелании прекратить войну.

Президент США отреагировал на материал Associated Press, опубликовав сообщение в своей соцсети Truth Social. В статье приводятся слова Зеленского, который отметил, что соглашение о завершении войны "еще очень, очень далеко". В то же время украинский лидер заверил, что тесные отношения между Киевом и Вашингтоном сохранятся, несмотря на напряженный разговор в Овальном кабинете 28 февраля.

"Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет долго с этим мириться! Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет мира, пока его поддерживает Америка, и Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не могут выполнить свою работу без США - возможно, это не лучшее заявление, которое можно было сделать с точки зрения демонстрации силы против России. О чем они думают?", - написал Трамп.

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Политика команды Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после спора между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, произошедшего в Овальном кабинете, Вашингтон ожидает извинений от Киева. Об этом заявил советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц в интервью Fox News.

По данным CNN, Белый дом намеренно спровоцировал перепалку с Зеленским. Журналисты считают, что Трамп и Вэнс пытались дискредитировать украинского президента, чтобы ослабить его политические позиции. Также сообщается, что Вашингтон якобы ускоряет подготовку саммита Зеленского с Путиным.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в эфире ABC News, что администрация Трампа готова возобновить контакты с Киевом, но Украина должна продемонстрировать готовность к мирным переговорам. Он также отметил, что после конфликта Зеленский и украинские дипломаты не общались с представителями Белого дома.

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