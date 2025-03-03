Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Сколько оружия для Украины может заблокировать Трамп: аналитики оценили масштабы

Марина Фурман
3 марта 2025, 19:02
199
Сейчас под угрозой та помощь, которая была еще одобрена во времена Джо Байдена.
Сколько оружия для Украины может заблокировать Трамп: аналитики оценили масштабы
Трамп может заблокировать помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, скриншот, pixabay.com

Основное:

  • Самой большой угрозой для Украины - остановка программы USAI
  • Контракты по этой программе рассчитаны до 2026, а возможно, и до 2027 года

Многие западные СМИ пишут о том, что администрация Дональда Трампа может заблокировать предоставление военной помощи Украине. А сам американский лидер созывает срочную встречу чиновников для того, чтобы обсудить ряд мер в отношении Украины, в частности это может касаться поддержки Украины. Портал Defense Express пишет, если Штаты решатся заблокировать помощь, тогда Украина может потерять оружия на миллиарды долларов.

В материале говорится, что перед тем как покинуть президентский пост, Джо Байден подписал контракты на поставку оружия как минимум до 2026 года.

видео дня

Согласно программе USAI, когда оружие заказывается напрямую у производителей, для Украины было выделено еще 2,2 миллиарда долларов. Кроме того, в рамках программы PDA, когда оружие передается из запасов Пентагона, было предусмотрено еще 3,3 миллиарда долларов.

По последней программе Украина не получила оружие на сумму примерно 1,05 миллиарда долларов, а также часть помощи в объеме 500 миллионов долларов из последнего пакета.

"При этом формально оставалось еще 2,8 миллиарда долларов, возвращенных после обнаружения бухгалтерской ошибки летом 2023 года, о которых в Вашингтоне довольно давно забыли. То есть Украина за последние два месяца должна была получить вооружение из запасов Пентагона по программе PDA на ориентировочно 2,3 миллиарда долларов", - пишут аналитики.

В пакетах по этой программе были разнообразные боеприпасы для артиллерии и ракетных систем, противовоздушной обороны, противотанковое оружие и тому подобное. Вероятно, не вся помощь, которая была выделена на бумаге, уже передана Украине.

Аналитики пишут, что самой большой угрозой для Украины - остановка программы USAI. Известно, что общая сумма всех пакетов рассчитана на 30 миллиардов долларов. Контракты по этой программе рассчитаны до 2026, а возможно, и до 2027 года, однако сколько Украина получила оружия по этой программе - неизвестно. Из открытых источников известно, что большая часть контрактов - это боеприпасы.

помощь США, инфографика
Сколько помощи США передали Украине / Инфографика: Главред

Помощь Украине от США - последние новости

Украина без американской помощи способна воевать с РФ еще минимум полгода, пишет Financial Times. Но даже при сценарии усиленной помощи со стороны Европы, держаться будет сложно.

Как сообщал Главред, ранее в The Washington Post писали, что Трамп может прекратить военную помощь Украине. Согласно предположению собеседника журналистов, в случае принятия такого решения Киев может остаться без радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет.

После перепалки между украинским и американскими лидерами в Овальном кабинете пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация Трампа не будет предоставлять "пустые чеки на далекую войну". Она подчеркнула, что в США в приоритете якобы мирные переговоры, а не продолжение войны.

Читайте также:

Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп военная помощь
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Без нового "Минска" и войска с авиацией: Британия объявила о позиции по Украине

Без нового "Минска" и войска с авиацией: Британия объявила о позиции по Украине

20:20Мир
Украину накрывает сильное потепление: где будет +17 градусов

Украину накрывает сильное потепление: где будет +17 градусов

19:41Синоптик
Трамп может заморозить военную помощь Украине – Axios

Трамп может заморозить военную помощь Украине – Axios

19:05Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Ты смотри, что творится": Максим Галкин поразил поддержкой Владимира Зеленского

"Ты смотри, что творится": Максим Галкин поразил поддержкой Владимира Зеленского

Гороскоп на завтра 4 марта: Ракам - необычайная сила, Скорпионам - сюрприз

Гороскоп на завтра 4 марта: Ракам - необычайная сила, Скорпионам - сюрприз

Трамп встретится с Путиным быстрее, чем планировалось: в CNN раскрыли детали

Трамп встретится с Путиным быстрее, чем планировалось: в CNN раскрыли детали

Эксперты призвали вставлять спички в почву в марте: для чего это нужно

Эксперты призвали вставлять спички в почву в марте: для чего это нужно

Где три отличия между утками: только "гений головоломок" ответит за 12 секунд

Где три отличия между утками: только "гений головоломок" ответит за 12 секунд

Последние новости

20:20

Без нового "Минска" и войска с авиацией: Британия объявила о позиции по Украине

19:59

Уменьшает воспаление и омолаживает: эксперты назвали 8 причин есть почаще лук

19:57

Драить туалет вручную больше не надо: что нужно добавить в унитаз, простой метод

19:55

Как быстро прогнать крота с участка - народные методы и проверенные средства

19:47

Теперь будет оглядываться: СБУ объявила путинисту Лепсу о подозрении

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:41

Украину накрывает сильное потепление: где будет +17 градусов

19:26

Очистите себя и дом от негатива: что нужно выбросить 4 марта, приметы

19:10

Команда Трампа устроила цирк против Украинымнение

19:05

Трамп может заморозить военную помощь Украине – Axios

Реклама
19:02

Сколько оружия для Украины может заблокировать Трамп: аналитики оценили масштабы

18:55

"Худшее заявление": Трамп резко раскритиковал слова Зеленского насчет войны

18:50

"Это не много": у Трампа назвали условия, которые должен выполнить ЗеленскийВидео

18:48

"Мы счастливы": 77-летний Шуфутинский тайно женился на 47-летней женщине

18:45

Сорта огурцов в открытом грунте: что посадить для хорошего урожая

18:44

Мерц сделал заявление о перепалке Трампа с Зеленским и предупредил Европу

18:38

Главная инфоцыганка РФ получила большой срок за финансовое мошенничество

18:33

"3 года пыток в плену": в Киеве прошла акция в поддержку корреспондента УНИАН ХилюкаВидео

18:31

Загадка для самых гениальных: найдите спрятавшегося кота за 7 секунд

18:10

Уже есть несколько вариантов прекращения огня: что об этом известно

17:29

Белый дом требует отставки Зеленского: кем его хотят заменить Трамп и Путин

Реклама
17:00

Пригоревшую пищу с посуды идеально отчистит копеечное средство: что стоит сделать

16:58

4 марта: какой церковный праздник, день ангела и что нельзя делать в пост

16:10

"Я хотела уйти от мужа из-за его перепадов настроения": как удалось спасти брак

16:09

Цветущий сад за несколько минут: садовод рассказал, что нужно сделать в марте

15:44

Леся Никитюк отложила свадьбу с женихом-военным - что случилось

15:35

Какая девушка - миллиардер: тест на IQ, который "выбьет из колеи" самых умных

15:22

Паштет, который тает во рту: идеальный рецепт за 5 минут

15:20

"Завтра будет большой вечер": Трамп сделал громкое заявление о войне в Украине

14:50

"Агрессор дорого заплатит": Сырский раскрыл детали удара РФ по полигону ВСУ

14:46

"Шокированы": в близком окружении Комарова заговорили про его развод

14:37

Завернули и готово: потрясающий мясной рулет из простых ингредиентовВидео

14:30

Украину накроет настоящая весенняя погода: в каких областях будет сильное потепление

14:15

Почему нельзя хранить подсолнечное масло в кухонном шкафу – ответ удивит

14:11

Что ждет Украину, если США остановят помощь: оценка эксперта

14:09

"Месячное перемирие" в Украине: в FT узнали, согласовали ли Франция и Британия план

14:07

РФ рано радуется конфликту Трампа и Зеленского, Украина продолжит получать оружие США – ЗагороднийВидео

14:04

Трамп заявил, что США должны меньше волноваться из-за Путина: какие у него планы

14:02

"Я не виновата": известная актриса призналась, почему ее не утверждают на роли в кино

13:13

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом, но есть условие

13:08

Роберт Дауни-младший подлизался к россиянам на Оскаре-2025 - деталиВидео

Реклама
13:08

Погода в Киеве в марте: в какие дни без зонта на улицу лучше не ходить

12:55

Цены "пошли вверх": в Украине дорожают популярные овощи и фрукты

12:41

"Родная": Максим Галкин показал, как сейчас выглядит Алла Пугачева

12:28

Есть ли угроза наступления РФ на юге Украины: в ГУР озвучили тревожный прогноз

12:09

Маричка Падалко рассказала, куда пропала Лидия Таран и чем она занимается

11:49

Время перемен: 3 знака зодиака, которым повезет весной 2025 года

11:47

Ударит +17 градусов: стала известна дата резкого потепления

11:47

Отставка Зеленского: советники Трампа назвали новое условие перемирия — Bloomberg

11:08

Глава Пентагона приказал прекратить наступательные кибероперации против РФ: причина

11:03

РФ ударила по полигону с воинами ВСУ: Драпатый обещает наказать виновных в трагедии

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять