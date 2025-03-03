Сколько оружия для Украины может заблокировать Трамп: аналитики оценили масштабы

Сейчас под угрозой та помощь, которая была еще одобрена во времена Джо Байдена.

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Трамп может заблокировать помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, скриншот, pixabay.com

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Самой большой угрозой для Украины - остановка программы USAI

Контракты по этой программе рассчитаны до 2026, а возможно, и до 2027 года

Многие западные СМИ пишут о том, что администрация Дональда Трампа может заблокировать предоставление военной помощи Украине. А сам американский лидер созывает срочную встречу чиновников для того, чтобы обсудить ряд мер в отношении Украины, в частности это может касаться поддержки Украины. Портал Defense Express пишет, если Штаты решатся заблокировать помощь, тогда Украина может потерять оружия на миллиарды долларов.

В материале говорится, что перед тем как покинуть президентский пост, Джо Байден подписал контракты на поставку оружия как минимум до 2026 года.

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Согласно программе USAI, когда оружие заказывается напрямую у производителей, для Украины было выделено еще 2,2 миллиарда долларов. Кроме того, в рамках программы PDA, когда оружие передается из запасов Пентагона, было предусмотрено еще 3,3 миллиарда долларов.

По последней программе Украина не получила оружие на сумму примерно 1,05 миллиарда долларов, а также часть помощи в объеме 500 миллионов долларов из последнего пакета.

"При этом формально оставалось еще 2,8 миллиарда долларов, возвращенных после обнаружения бухгалтерской ошибки летом 2023 года, о которых в Вашингтоне довольно давно забыли. То есть Украина за последние два месяца должна была получить вооружение из запасов Пентагона по программе PDA на ориентировочно 2,3 миллиарда долларов", - пишут аналитики.

В пакетах по этой программе были разнообразные боеприпасы для артиллерии и ракетных систем, противовоздушной обороны, противотанковое оружие и тому подобное. Вероятно, не вся помощь, которая была выделена на бумаге, уже передана Украине.

Аналитики пишут, что самой большой угрозой для Украины - остановка программы USAI. Известно, что общая сумма всех пакетов рассчитана на 30 миллиардов долларов. Контракты по этой программе рассчитаны до 2026, а возможно, и до 2027 года, однако сколько Украина получила оружия по этой программе - неизвестно. Из открытых источников известно, что большая часть контрактов - это боеприпасы.

Сколько помощи США передали Украине / Инфографика: Главред

Помощь Украине от США - последние новости

Украина без американской помощи способна воевать с РФ еще минимум полгода, пишет Financial Times. Но даже при сценарии усиленной помощи со стороны Европы, держаться будет сложно.

Как сообщал Главред, ранее в The Washington Post писали, что Трамп может прекратить военную помощь Украине. Согласно предположению собеседника журналистов, в случае принятия такого решения Киев может остаться без радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет.

После перепалки между украинским и американскими лидерами в Овальном кабинете пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация Трампа не будет предоставлять "пустые чеки на далекую войну". Она подчеркнула, что в США в приоритете якобы мирные переговоры, а не продолжение войны.

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