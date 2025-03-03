Трамп срочно созывает чиновников США для разговора об Украине: что он хочет сделать

Во время встречи, вероятно, речь пойдет и о прекращении военной помощи Украине.

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Трамп срочно созывает чиновников США для разговора об Украине/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, Главред

Кратко:

Трамп срочно созывает встречу чиновников США

На этой встрече будут говорить о мерах в отношении Украины

В частности, речь пойдет о прекращении военной помощи

Американский президент Дональд Трамп срочно созывает встречу американских чиновников для того, чтобы обсудить ряд мер в отношении Украины.

Встреча будет созвана в понедельник, 3 марта. Об этом сообщило издание The New York Times.

видео дня

В частности, во время встречи могут также обсудить прекращение военной помощи Украине от Соединенных Штатов Америки.

Напомним, ранее у Трампа назвали условие для возобновления контактов с Украиной.

"Мы будем готовы снова вступить в контакт, когда они будут готовы заключить мир", - заявил государственный секретарь Марко Рубио.

Спор Зеленского и Трампа - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп ждет извинений Зеленского - в NBC узнали инсайд из Белого дома. Недовольство чиновников администрации Трампа вызвало настаивание на "гарантиях безопасности".

У Трампа сделали новое заявление об "отставке Зеленского". Советник по нацбезопасности США Майк Волц отметил, что Украине нужен президент, который сможет наладить контакты с Вашингтоном и Москвой и закончить войну.

Также сообщалось, что у Трампа начали массированную "операцию" против Украины и Зеленского. Команда Трампа могла спланировать перепалку с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

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