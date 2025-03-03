Трамп встретится с Путиным быстрее, чем планировалось: в CNN раскрыли детали

Экономическая выгода от сотрудничества с РФ привлекает Трампа, но может повлечь разворот многолетней политики Вашингтона от Европы.

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Конфликт в Белом доме может приблизить встречу Трампа и Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

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Спор между Трампом и Зеленским может ускорить встречу президента США с Путиным

РФ надеется, что диалог с США отодвинет вопрос войны в Украине на второй план

Отношения США и России переходят в "радикальную фазу"

Политическое напряжение между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским может ускорить встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. В администрации Трампа обсуждения относительно возможной встречи с лидером РФ продолжаются "за закрытыми дверями". Об этом пишет CNN.

В то же время в Москве растет уверенность, что напряженность между США и Украиной может изменить повестку дня переговоров с Западом. Возобновление диалога между Вашингтоном и Кремлем, по мнению российских чиновников, потенциально отодвинет вопрос войны в Украине на второй план, а ключевыми могут стать экономические соглашения между Россией и США.

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По информации источников издания, идет подготовка к новому раунду переговоров между американской и российской делегациями. Ожидается, что следующая встреча может состояться в ближайшее время, вероятно, в одной из стран Персидского залива.

Именно в Саудовской Аравии состоялся первый раунд консультаций между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По информации CNN, в ближайшие недели там могут состояться новые встречи.

Выгода для Трампа

Представитель Кремля по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев уже намекнул, что потенциальное сотрудничество США и России предусматривает "энергетические сделки". Среди предложений РФ - привлечение американских инвесторов к восстановлению проекта газопровода "Северный поток-2", который заморозили из-за российского вторжения в Украину.

Несмотря на риски, с экономической точки зрения, для США такое сотрудничество имеет очевидные выгоды. Россия занимает четвертое место в мире по запасам полезных ископаемых, и, как отметили в издании "это явно нравится меркантильному президенту Трампу", который известен своим стремлением к выгодным сделкам.

Однако, как отметили в CNN, нынешние процессы выходят за пределы чисто бизнес-интересов - они могут означать "фундаментальную перезагрузку отношений" между США и Россией.

"Так крепко обнимая Кремль, администрация Трампа рискует отвернуться от союзников, оставляя Европу с последствиями радикального разворота в мировой политике Вашингтона", - говорится в издании.

В Кремле, в свою очередь, внимательно наблюдают за развитием событий. Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, "новый подход администрации США к внешней политике во многом совпадает с российским видением глобального порядка".

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Почему Трамп выбирает Кремль

Западные аналитики пытаются найти ответ на ключевой вопрос: почему президент США делает ставку на сотрудничество с Россией, игнорируя традиционных партнеров. Версии о "пророссийском заговоре" Белого дома или личной заинтересованности Трампа в связях с Кремлем кажутся недостаточно аргументированными.

Одна из возможных причин - стратегический расчет Вашингтона. Некоторые обозреватели предполагают, что Белый дом рассматривает Россию как потенциального союзника в противостоянии с Китаем и стремится ослабить ее связи с Пекином. Однако даже это объяснение выглядит неубедительно, отмечают журналисты.

Независимо от мотивов, процесс уже запущен. В CNN подытожили, что обычно напряженные, если не откровенно враждебные, российско-американские отношения входят в новую, "радикальную фазу".

Позиция США после спора с Зеленским - последние новости

Напомним, в CNN утверждают, что перепалка между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским была спланирована, чтобы дискредитировать украинского лидера и добиться его устранения. Советник Трампа Майк Волтц открыто заявил, что Белый дом стремится к отставке Зеленского, потому что хочет договариваться и с Киевом, и с Москвой.

В то же время администрация Трампа якобы готова возобновить контакты с Украиной, когда Киев согласится на мир, заявил госсекретарь Марко Рубио в эфире ABC News. Он отметил, что после конфликта Зеленского с Трампом и Вэнсом никаких контактов с Киевом не было.

Как сообщал Главред, министр торговли США Говард Лутник заявил, что Соединенные Штаты могут прекратить финансовую поддержку Украины, если Киев не покажет "стремление к миру". В интервью Fox News он обвинил украинскую делегацию в отсутствии мирных инициатив и заявил, что Дональд Трамп стремится завершить войну, балансируя между Зеленским и Путиным.

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Что известно о CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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