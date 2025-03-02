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"Общие взгляды с РФ": в Кремле расхвалили позицию Трампа по войне в Украине

Юрий Берендий
2 марта 2025, 14:53
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В Кремле похвалили новую администрацию США во главе с Дональдом Трампом из-за общего видения на внешнюю политику, в частности на войну в Украине.
'Общие взгляды с РФ': в Кремле расхвалили позицию Трампа по войне в Украине
В Кремле заявили об "общем видении" во внешней политике РФ и США / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем сказал Песков:

  • Взгляды США и РФ во многом совпадают
  • Быстрых результатов в восстановлении отношений между США и Россией ждать на стоит

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что подходы администрации Дональда Трампа к внешней политике "во многих аспектах" совпадают с российскими. Его комментарий опубликовал прокремлевский пропагандист Павел Зарубин.

По словам Пескова, Россия и США пытаются наладить диалог и отношения. Он отметил, что еще недавно было невозможно представить, что обе страны поддержат совместную резолюцию Генассамблеи ООН по войне России против Украины.

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"Этого действительно невозможно было представить. Новая администрация стремительно меняет все конфигурации внешнеполитические. Это во многом совпадает с нашим видением", - добавил он.

Отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества России с американскими компаниями в сфере редкоземельных металлов и алюминия, Песков признал, что этот вопрос рассматривается в долгосрочной перспективе.

Он также напомнил, что несколько представителей администрации Трампа заявляли, что сначала должен быть решен вопрос урегулирования в Украине, а затем - экономическое сотрудничество.

"Мне кажется, что даже сейчас уже нужно очерчивать круг возможных тем для сотрудничества, но ожидать каких-то результатов быстрых в этой сфере пока не приходится", - отметил представитель кремлевского диктатора.

Переговоры США и России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия и США проведут очередной раунд переговоров, сосредоточенный на вопросах работы посольств. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встреча должна показать, насколько быстро и эффективно могут двигаться обе страны, сообщают росСМИ.

Переговоры проходят в Стамбуле, однако Украина не была проинформирована об их содержании. Спикер МИД Георгий Тихий предположил, что они, вероятно, не касаются Украины, однако украинская сторона внимательно следит за заявлениями участников.

РФ не планирует поднимать вопрос освобождения оккупированных украинских территорий. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что их статус закреплен в российской конституции, а отношения между Москвой и Вашингтоном не предполагают быстрых решений.

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Кто такой Дмитрий Песков?

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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