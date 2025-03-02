Развод Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко: кто и когда подал в суд первым

Кратко:
- В начале 2025 года стали появляться слухи про разрыв между Комаровым и Кучеренко
- Заявление на развод, которое это подтверждает, появилось в судовом реестре
Брак украинского путешественника, журналиста и основателя проекта Мир наизнанку Дмитрия Комарова с ведущей и моделью Александрой Кучеренко стал объектом пристального внимания в средине января 2025 года - тогда в прессе стали появляться первые слухи о том, что пара больше не вместе.
Звездная семья этот вопрос публично не комментирует, но Единый государственный реестр судебных решений свидетельствует о том, что Комаров и Кучеренко действительно находятся в процессе развода. Заявление в Подольский районный суд Киева подано первого января 2025 года.
Истцом в этом деле указан Дмитрий Комаров, ответчиком - Александра Кучеренко. Предмет разбирательства - расторжение брака.
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко состояли в браке с мая 2019 года. Предложение руки и сердца журналист делал в небе - во время вертолетной прогулки над Киевом. Пара венчалась в православном храме Иерусалима, а затем улетела на Мальдивы - отмечать медовый месяц.
Первая встреча Дмитрия и Александры произошла во время конкурса "Мисс Украина-2016" - он оказался среди жюри, а она боролась за корону (и победила). Между Кучеренко и Комаровым завязалось общение на почве благотворительных инициатив девушки, а позже - и романтические отношения, которые пара держала в строжайшем секрете до свадьбы. О том, что они теперь не только пара, но и муж и жена, Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко сообщили в июне 2019 года.
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Кто такой Дмитрий Комаров?
Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.
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