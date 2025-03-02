В США разразились ультиматумом Украине и назвали цель Трампа

Что сказал глава Минфина США:
- Штаты не дадут Украине денег, пока Киев не согласится на "мир"
- Зеленский "должен услышать" США
- Трамп пытается "держать баланс"
Соединенные Штаты не будут оказывать Украине финансовой поддержки, если Киев, дескать, не продемонстрирует стремление к миру. Глава Белого дома Дональд Трамп стремится завершить войну. Об этом заявил американский министр торговли Говард Лутник.
В интервью Fox News он безосновательно обвинил Зеленского и делегацию Украины в том, что они приехали якобы без планов на мир.
"У нас были расставлены столы для подписания (соглашения о металлах, - ред.) Это все было задумано, чтобы все было красиво. А вместо этого мы пообедали сами, без делегации Зеленского, потому что они приехали не ради мира", - отметил Лутник.
Также он добавил, что Трамп стремится к завершению войны, а для этого ему нужно сотрудничать как с Путиным, так и с Зеленским.
"Он даже сказал, что с Путиным надо быть рассудительным. Вы не можете сказать, что Путин - террорист, а потом позвонить ему и попытаться договориться с ним о мире. Поэтому вы должны быть сбалансированными. Дональд Трамп знает, как быть посредником. Он знает, как это арбитрировать. И ему нужен Зеленский. А Зеленскому надо было услышать это непосредственно от США, которые финансируют Украину: "Мы не дадим вам денег, если вы не будете стремиться к миру", - подчеркнул Говард Лутник.
Помощь Украине от США при Трампе – новости по теме:
Как сообщал Главред, журналисты The Washington Post ранее опубликовали статью, в которой речь шла о том, что Трамп после ссоры с Зеленским в Белом доме может прекратить военную помощь Украине. По крайней мере, утверждалось, что Вашингтон якобы стал рассматривать такой сценарий.
Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация Дональда Трампа, дескать, больше не намерена "выписывать чеки на далекую войну". Она призвала к "уступкам" всех участников так называемого мирного процесса.
Украина без помощи США способна воевать с РФ минимум полгода, считают журналисты Financial Times. Однако даже в условиях поддержки Европы держаться будет непросто.
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Что такое Fox News?
Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США/
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