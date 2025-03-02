В США разразились ультиматумом Украине и назвали цель Трампа

Трампу нужен Зеленский, а президенту Украины, мол, надо услышать позицию Вашингтона, сказал Говард Лутник.

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США сказали Зеленскому, что не дадут денег, пока Украина не будет "стремиться к миру" - глава американского Минфина / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Белый дом

Что сказал глава Минфина США:

Штаты не дадут Украине денег, пока Киев не согласится на "мир"

Зеленский "должен услышать" США

Трамп пытается "держать баланс"

Соединенные Штаты не будут оказывать Украине финансовой поддержки, если Киев, дескать, не продемонстрирует стремление к миру. Глава Белого дома Дональд Трамп стремится завершить войну. Об этом заявил американский министр торговли Говард Лутник.

В интервью Fox News он безосновательно обвинил Зеленского и делегацию Украины в том, что они приехали якобы без планов на мир.

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"У нас были расставлены столы для подписания (соглашения о металлах, - ред.) Это все было задумано, чтобы все было красиво. А вместо этого мы пообедали сами, без делегации Зеленского, потому что они приехали не ради мира", - отметил Лутник.

Также он добавил, что Трамп стремится к завершению войны, а для этого ему нужно сотрудничать как с Путиным, так и с Зеленским.

"Он даже сказал, что с Путиным надо быть рассудительным. Вы не можете сказать, что Путин - террорист, а потом позвонить ему и попытаться договориться с ним о мире. Поэтому вы должны быть сбалансированными. Дональд Трамп знает, как быть посредником. Он знает, как это арбитрировать. И ему нужен Зеленский. А Зеленскому надо было услышать это непосредственно от США, которые финансируют Украину: "Мы не дадим вам денег, если вы не будете стремиться к миру", - подчеркнул Говард Лутник.

Помощь Украине от США при Трампе – новости по теме:

Как сообщал Главред, журналисты The Washington Post ранее опубликовали статью, в которой речь шла о том, что Трамп после ссоры с Зеленским в Белом доме может прекратить военную помощь Украине. По крайней мере, утверждалось, что Вашингтон якобы стал рассматривать такой сценарий.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация Дональда Трампа, дескать, больше не намерена "выписывать чеки на далекую войну". Она призвала к "уступкам" всех участников так называемого мирного процесса.

Украина без помощи США способна воевать с РФ минимум полгода, считают журналисты Financial Times. Однако даже в условиях поддержки Европы держаться будет непросто.

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Что такое Fox News? Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США/

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