"Уберите хохляцкую": в России негодуют из-за попадания песни "Плакала" в популярный чарт

Украинская песня спровоцировала шум в российской музыкальной тусовке / youtube.com/kazka

Песня "Плакала" украинской группы Kazka с триумфом возглавила очередной российский музыкальный чарт, оставив далеко позади конкурентов.

"Лови итоги чарта "ТОП-30. Русский Крутяк" прошедшей недели. А какой трек тебе нравится больше всех", - говорится в Instagram МузТВ.

Kazka опередила Сергея Лазарева и Макса Барских, которые заняли второе и третье место в чарте соответственно. Такое распределение музыкальных предпочтений слушателей не понравилось подписчикам блога МузТВ. Они в грубой форме раскритиковали организаторов, которые поставили на первое место песню на украинском языке.

" Уберите хохляцкую Kazka", "Уберите Кazka, какое отношение имеет к русскому?", " Блин как так-то? Я понимаю, что половина тех, кто в топе не русские исполнители, но хотя бы поют на русском, а эти Каzка на украинском! Почему я должна слушать это в русском топе?", "Хотела бы я видеть на украинском муз.канале победу песни на русском. Почему в русском чате поют на украинском?", "Русский крутяк, на первом месте хохлы. Логика, бай", "А какое отношение Kazka имеет к русскому? Да ещё и крутяку?", - написали подписчики эмоциональные комментарии.

/ Фото: Instagram/МузТВ

Ранее трек группы Kazka впервые попал в топ-10 престижного рейтинга.