"Киргизы перепели лучше братьев-словян": Кыргызстанка взорвала Сеть кавером на песню "Плакала"

Мелани отлично спела на украинском языке / Фото: Instagram/me_mellanie

Известная кыргызстанская певица Мелани Сариева исполнила кавер на популярную песню "Плакала" украинской группы Kazka.

Исполнительница не ограничилась только песней, а и сняла на популярную композицию клип. Видео опубликовано в YouTube.

Ролик начал набирать просмотры и комментарии в геометрической прогрессии. Слушателям понравился украинский кыргызстанки, ее прекрасный голос и эмоциональное исполнение.

"Офигенно", "Очень красиво, продолжайте в том же духе", "Произношение очень хорошее. Исполнение тоже. Лайк", "Тот момент, когда киргизы перепели на украинском лучше, чем "братья словяне". Отлично", "Самый корректный перепев оригинала...неожиданно... от кыргызстанки... Респект! (Украина, Макеевка)", "Супер, всего несколько ошибок в произношении. Потрясающее!" – написали в комментариях восхищенные пользователи.

Напомним, песня "Плакала" украинской группы Kazka с триумфом возглавила очередной российский музыкальный чарт, оставив далеко позади конкурентов и вызвав гнев россиян.